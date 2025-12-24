뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

휴전 거부하고 '무차별 공습'…"하루만이라도 멈춰달라"

권영인 기자
작성 2025.12.24 21:27 조회수
PIP 닫기
<앵커>

성탄절이 다가오고 있지만, 평화와는 거리가 먼 곳이 있습니다. 성탄절 휴전 제안을 거부했던 러시아가 우크라이나에 무차별 대규모 공격을 퍼부었습니다. 교황은 성탄절 하루만이라도 전쟁을 멈춰달라고 호소했습니다.

파리 권영인 특파원의 보도입니다.

<기자>

러시아군 드론이 우크라이나 수도 키이우 상공을 날아갑니다.

5층짜리 민간인 아파트에 드론이 충돌하면서 폭발음과 화염이 솟구칩니다.

[테티아나 야로셴코/피해 주민 : (공습 뒤)주위를 둘러보니 폭발 충격으로 딸이 복도로 날아갔어요. 더 말할 수가 없어요.]

러시아는 어제 하루 키이우를 비롯한 우크라이나 전역에 드론 600여 대와 미사일 30여 발을 동원한 대규모 무차별 공습을 감행했습니다.

성탄절 휴전 제안을 거부했던 러시아의 이번 공격으로 4살 어린이가 숨지는 등 최소 3명이 숨지고 5명이 다쳤습니다.

서부 지역 국영 에너지 시설도 공격을 받아 우크라이나 전역에서 정전 사태까지 발생했습니다.

러시아 모스크바에서는 지난 22일 러시아군 장성이 폭탄 테러로 숨진 데 이어, 같은 장소에서 우크라이나의 보복으로 추정되는 폭탄 테러가 또 발생해 경찰관 등 3명이 숨졌습니다.

교황 레오 14세는 내일 성탄절 하루만이라도 휴전할 것을 촉구했습니다.

[레오 14세/교황 : 러시아가 크리스마스 휴전 요청을 거부한 것은 매우 슬픈 일입니다. 전 세계 단 하루, 24시간 만이라도 평화가 있기를 바랍니다.]

젤렌스키 우크라이나 대통령은 현재 전선을 동결하고, 비무장 지대를 설정하는 내용의 종전 협상안을 미국이 러시아에 전달했다고 밝혔습니다.

이렇게 되면 우크라이나 전략 요충지인 돈바스 지역 90%와 남부 전선의 절반 이상을 러시아에 내주게 됩니다.

종전 협상안 검토에 들어간 러시아는 동부 시베르스크를 함락하는 등 영토 확장을 위한 파상 공세를 멈추지 않고 있습니다.

(영상편집 : 채철호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
권영인 기자 사진
권영인 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지