[AFTER 8NEWS] 망해가던 미국 조선소 샀더니 'K-핵잠수함' 기지됐다…트럼프가 한화에 건넨 '신의 한 수'

제가 나와 있는 곳 미국 동부 필라델피아에 있는 한화 필리조선소입니다. 축구장 대략 한 70개 정도를 지을 수 있는 규모입니다. 세계 2차 대전 때만 해도 수십 척의 군함을 건조하던 미 해군의 핵심 조선소였습니다. 1년 전에 한화가 인수를 할 때만 해도 다들 어리둥절했었거든요. 첨단기업도 아니고 또 미국의 제조업이 무너지면서 일감이 줄었고 또 시설도 낙후가 돼서 자본잠식 상태에 빠진 그야말로 망해가던 곳이었습니다.



그런데 트럼프 2기 행정부가 출범하면서 큰 전환점을 맞게 됩니다 한미 관세 협상에서 마중물 역할을 한 이 마스가 프로젝트가 반전의 계기가 된 겁니다. 트럼프 대통령의 숙원 사업 가운데 하나가 바로 무너져버린 미국의 조선업을 부활시키는 겁니다. 일자리를 많이 만들어서 미국 노동자들의 지지를 끌어낼 수 있다 이런 정치적 셈법도 작용을 했겠지만, 무엇보다도 군사력 강화에 초점이 맞춰져 있습니다. 천조국으로 불리며 천문학적인 국방비를 지출하는 세계 최강의 군사대국이지만 실상은 군함 1척도 제대로 만들기 어려울 만큼 숙련된 기술 인력도 없고 또 조선업 기반 자체가 무너져버린 상황이란 말이죠. 그런데 한국의 우수한 조선 기술력과 또 생산 능력을 필리조선소를 통해 활용을 해서 미국 자체 건조 능력을 부활시키겠다 이런 야심찬 계획을 갖고 있는 겁니다.



트럼프 대통령은 그럼 왜 군사력 특히 해군력 강화에 집착을 하느냐 전 세계 패권을 다투고 있는 중국의 성장세를 견제하기 위해서입니다. 재작년 미국 싱크탱크죠 CSIS가 중국이 대만을 침공했을 때를 가정한 워 게임을 시뮬레이션을 해봤습니다 요약하자면 미국이 현재의 해군 공군 전력만으로는 승리를 장담할 수 없다 막대한 희생이 뒤따를 거라는 강력한 경고를 보냈습니다. 미군이 승리하기 위해서는 중국 함대를 제어할 수 있는 대응책 마련이 필요하다고도 언급하고 있습니다. 미중 해군 전력은 항공모함을 비롯한 핵심 전력의 배수량을 따지면 아직까지는 미 해군이 2배 이상 규모가 큽니다. 질적으로도 아직 중국이 미국을 위협할 수준은 아닙니다. 그런데 단순 함정 숫자로만 보면 중국이 미국을 앞서는 상황이거든요. 중국의 압도적인 생산력을 감안을 하면 앞으로 격차는 계속 늘어날 수밖에 없습니다. 미 해군 입장에선 부담스러운 상황인 거죠. 게다가 미 해군은 전 세계 곳곳에 분산돼 있기 때문에 아무리 전력이 압도적이라고 해도 유사시에 미 해군이 중국과의 분쟁 지역에 즉시 전력을 배치하는 건 제한적일 수밖에 없습니다.



여기서 또 중요한 게 해군 전력의 핵심인 잠수함, 특히 핵추진 잠수함입니다. 일반 디젤 잠수함은 배터리를 충전하기 위해서 주기적으로 물 위로 올라와야 하는 치명적인 단점이 있습니다. 적에게 노출될 가능성이 높고 또 고속으로 움직이는 것도 어렵습니다. 반면에 핵추진 잠수함은 이론적으로 연료가 고갈되기 전까지 무한 기동이 가능하기 때문에 해상 전력에서는 게임 체인저로 불립니다. 문제는 뭐냐 하면 미국 내에서 핵잠을 건조할 수 있는 곳이 몇 개 없다는 겁니다. 올해 3월에 미 의회 조사국이 낸 보고서를 보면요. 두 곳에 불과한 것으로 나와 있습니다. 미국은 중국을 의식해서 핵잠 건조 능력을 2배 이상 끌어올릴 계획인데요. 그러려면 기존에 조선소들이 자체적으로 투자를 늘려야 하는데 현재 설비투자를 안 하려고 한답니다. 급한 정부가 돈을 지원해 달라고 버티는 상황이라는 거죠. 그렇지 않아도 정부 부채 때문에 골머리를 앓고 있는데, 미 행정부 입장에서 이 엄청난 비용이 드는 핵잠 건조 시설에 투자할 여력이 어디에 있겠습니까? 때문에 현재 조달 계획을 2035년에서 2040년으로 연기를 한 상태입니다. 이런 와중에 한국의 마스가 프로젝트가 트럼프 대통령의 고민거리를 단번에 해결해 줄 수 있는 신의 한 수가 된 겁니다.



필리조선소는 앞으로 50억 달러 이상을 투자해서 선박을 건조하는 도크를 대폭 늘릴 계획입니다. 미 해군 전함도 만들고 또 선박 유지 보수도 할 계획입니다. 트럼프 행정부 입장에선 정부 예산이 따로 들어갈 필요가 없이 군함도 만들고 더불어서 전문 인력까지 양성하는 두 마리 토끼를 잡겠다는 겁니다.



나아가 트럼프 대통령의 노림수는 한국의 핵추진 잠수함도 필리조선소에서 건조해달라는 겁니다. 한국의 숙원 사업인 핵잠을 승인을 해주면서 미국 내 핵잠을 건조할 수 있는 조선소를 확보해서 기존의 독과점 구조를 흔들면서 차세대 핵잠 전력화 시기를 앞당기겠다 이런 판단이 깔려 있는 겁니다. 한국의 핵 추진 잠수함을 어디서 건조할 거냐를 두고 현재 한미 양국 간의 협의가 진행 중인 상황인데요. 내년부터 핵 추진 잠수함을 비롯해서 우라늄 농축 또 사용 후 핵연료 재처리 문제 해결을 위한 한미 협의가 동시다발적으로 진행될 예정입니다. 예민한 사안들인 만큼 지혜를 모아서 한미 양국이 윈윈할 수 있는 접점을 찾아갈 할 수 있을지 주목됩니다.



(취재 : 이한석, 구성 : 신희숙, 영상취재 : 박은하 , 영상편집 : 채지원, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)