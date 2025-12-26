"언제까지 큰아들만 몰아주나"…'서울대 10개 만들기' 성공하려면

국내 스마트폰 개발과 생산을 담당하는 삼성전자 구미사업장에서 개발자로 일하는 김선빈 씨, 2018년 경북대학교 모바일공학과 졸업과 동시에 삼성전자에 입사했습니다.



[김선빈/삼성전자 구미사업장 MX사업부 : 코딩 테스트나 아니면 최소한의 학점 등의 조건은 있었지만, 학과 수업을 이수한다면 무리 없이 통과할 수 있는 그런 기준이었습니다. (학사) 과정을 탄탄히 실력을 쌓다보면 자연스럽게 이렇게 취업까지 오게 되는]



경북대학교와 삼성전자는 2011년부터 취업 연계 계약학과인 모바일공학과를 운영하고 있습니다. 졸업생 중 93%가 삼성전자에 입사했습니다.



채용 연계 교육 과정과 적극적인 지원 정책이 뒷받침되고,



[오제석/경북대 모바일공학과 4학년 : 한양대·성균관대를 일반과를 갈 수 있는 성적이 돼서 고민을 많이 했었는데, 채용이 보장된다는 점이 가장 큰 메리트인 것 같고, 그 다음에 제가 생각했던 큰 메리트는 제가 지역이 대구인데도 불구하고 기숙사에 우선 선발도 되고 그 다음에 식비나 기숙사 비용이 전액 지원된다는 장점도 있습니다.]



실무 역량을 키울 수 있는 기회가 주어진다는 점도 학생들에게는 큰 장점입니다.



[장지원/경북대 모바일공학과 2학년 : 학부에서 배운 내용을 인턴에서 실습하고 그 후에 졸업 후 입사로 이어지는, 그 연결되는 성장 구조가 장점이라고 생각해서 (입학하게 됐습니다.) 학술적인 프로그램뿐만 아니라 글로벌 역량을 기를 수 있는 프로그램도 같이 (학교에서) 지원을 하고 있습니다.]



취업 보장에 학생들이 몰리면서 학교는 우수한 학생들을 유치하고,



[한동석/경북대 모바일공학과 교수 : 학생들이 지방에 올 수 있게 하는 방법은 그 이후에 진로가 어떤 것이냐 하는 것이 가장 중요합니다. 그 관점에서 학생들의 니즈하고 맞아 떨어졌고요. (신입생의) 약 20% 정도는 대구·경북 이외, 특히 수도권에서 학생들이 많이 옵니다. 계속 좋은 학생들이 들어오고, 이 학생들이 배출이 되고, 회사에서도 성과를 내고 하면서….]



기업은 지역 인재를 확보하는 선순환 구조가 만들어졌습니다.



[석현수/삼성전자 구미사업장 MX사업부 : 인재들이 이 지방 사업장에 대해서 로열티를 느끼는 게 상당히 중요하거든요. 지역을 기반으로 해서 성장을 했고, 생활이 안정되어 있다 보니까 우리 회사의 성장에도 큰 도움이 된다고 볼 수 있죠.]



하지만, 이런 대기업 계약학과는 전국 18개 중 12개가 수도권에 몰려 있고, 과학 특성화 대학들을 제외하면 지방에선 경북대가 유일합니다.



이재명 대통령은 지난 12일 교육부 업무보고에서 서울대와 지역 대학들 간 지원 불균형 문제를 언급하며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 큰아들이 이제 뭐 더 좋은 대학 나와서 사업도 잘해가지고, 부자고 떵떵거리고 잘 사는데 거기다 계속 돈 더 대주고 있는 꼴이잖아요, 지금. 나누어 지원하는 것조차 이렇게 차이가 엄청나게 나는 건 정말로 지방대학 누가 가겠어요. 물론 공부 잘했으니까 좋은데 들어갔다고 하면 할 말은 없는데, 그게 진정으로 공정한거냐.]



교육부는 서울대 10개 만들기 핵심 과제로 지역 거점 국립대와 대기업 간의 채용형 계약학과 확대를 추진하고 있습니다.



또 소멸 위기 지역 지자체와 교육청이 지역 특성에 맞는 교육 프로그램을 운영할 경우, 재정 지원과 함께 규제 완화도 추진할 방침입니다.



[최교진 교육부 장관 : 모두가 수도권으로 떠나고 지역은 성장 동력을 잃어가고 있습니다. 학생들이 지역에서 배우고 지역이 필요로 하는 인재로 성장하고 그 지역에 정착하는 이런 선순환을 만들기 위해 지방대학의 경쟁력을 높이는 것이 시급합니다.]



5년간 투입되는 예산은 4조 원,



[최교진 교육부 장관 : 산학 협력 수익 등 대학의 자체 수입 확충도 지원하겠습니다. 학생 누구나 AI 기본교육을 받을 수 있고 해외 대학과의 학점 교류, 해외 기업 인턴십 같은 다양한 글로벌 프로그램을 대폭 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.]



계획안은 이르면 이번 달 말 구체화 되는데, 예산 투입이 실질적 성과로 이어지도록 치밀한 정책 마련이 필요합니다.



장기적 계획이 필요하고, 유사한 성격의 사업에 중복 예산이 쓰이지는 않는지 점검할 필요가 있습니다.

또, 청년들이 지역에 안정적으로 머무를 수 있도록 주거 환경과 생활 여건, 정보 접근성 등에 대한 대책도 함께 마련돼야 한다고 전문가들은 조언합니다.



(영상취재 : 이병주·이재영·최준식·윤 형, 영상편집 : 김복형)