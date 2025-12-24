[단독] 경찰, '전재수 시계 의혹' 불가리코리아 압수수색

▲ 경찰청 국가수사본부

'통일교 정치권 금품' 의혹을 수사 중인 경찰이 통일교 측이 전재수 민주당 의원에게 현안 청탁과 함께 명품 시계를 건넸다는 의혹과 관련해 불가리코리아를 압수수색한 것으로 확인됐습니다.경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 법원으로부터 추가 압수수색영장을 발부받아 어제(23일) 서울 서초구에 있는 불가리코리아 등에 수사관을 보내 영장을 집행한 것으로 SBS 취재 결과 파악됐습니다.수사팀은 압수수색을 통해 2018년을 전후한 통일교 측의 제품 구입내역 등 확보를 시도한 것으로 전해졌습니다.앞서 윤영호 전 세계본부장은 지난 8월 김건희특검 조사에서 한·일 해저터널 등 교단 현안 청탁 목적으로 지난 2018년 전 의원에게 현금과 명품 시계를 건넸다는 취지로 진술했습니다.특검으로부터 사건을 넘겨받은 경찰은 수사 개시 닷새 만인 지난 15일 전 의원의 자택과 의원실 사무실 등을 압수수색하며 영장에 현금 2천만 원과 1천만 원 상당 불가리 시계 1점을 건넸다고 적었습니다.뇌물수수와 정치자금법 위반 혐의를 받는 전 의원은 지난 19일 국가수사본부에 출석해 첫 피의자 조사를 받을 당시 취재진에게 "한·일 해저터널 관련 청탁이나 금품 수수는 전혀 사실이 아니다"라며 의혹을 강하게 부인했습니다.수사팀은 향후 경과에 따라 2018년 금품 공여와 수수 의혹이 확인되더라도 정치자금법의 경우 7년인 공소시효가 올해 만료되는 만큼, 전 의원 사건을 우선적으로 살펴보며 사실관계 확인에 주력하고 있습니다.(사진=연합뉴스)