정동영, 104세 이산가족 위문…"인도적 현안 해결 노력"

▲ 통일부가 제작한 영상편지를 시청하는 이산가족 김봉환 씨와 정동영 통일부 장관

정동영 통일부 장관이 고령의 이산가족과 만나 남북 간 인도적 현안 해결을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다.통일부는 정 장관이 오늘(24일) 은평구에 거주하는 104세의 이산가족 김봉환 씨를 방문해 이산의 아픔을 위로했다고 밝혔습니다.김 씨는 한국전쟁 때 부모 및 형제자매와 헤어져 평생 동생과 재회를 소망해 왔다며 가족의 생사 확인이라도 할 수 있게 해달라고 호소했고, 정 장관은 "대부분의 이산가족이 고령인 만큼 시간이 없다"며 "남북대화를 포함한 다양한 방안을 통해 인도적 현안 해결을 위해 노력해 나가겠다"고 말했습니다.정 장관은 94세 이상의 고령 이산가족 100명에게도 위로 메시지가 담긴 연하장과 물품을 보냈습니다.지난달 말 현재 이산가족 찾기 신청자 누적 인원 13만 4천514명 가운데 생존자 3만 4천658명입니다.이 가운데 32.0%가 90세 이상 고령이고, 80세 이상은 65.8%입니다.통일부는 이산가족의 날 행사, 이산가족 위로 행사, 유전자 검사 및 영상편지 제작 등 이산의 아픔을 위로하고 이산가족 교류 기반을 확대하는 사업을 계속 추진할 것이라고 밝혔습니다.(사진=통일부 제공, 연합뉴스)