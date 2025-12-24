뉴스
"핵잠수함 별도 협정 추진…내년 초 미국 실무단 방한"

박예린 기자
작성 2025.12.24 17:10
<앵커>

대통령실이 한국의 핵추진 잠수함 건조와 관련해 미국 측과 별도의 협정을 추진하는데 뜻을 모았다고 전했습니다. 이 협정과 핵연료 농축 및 재처리 등 한미 안보 분야 팩트시트 후속 협의를 위해 내년 초 미국 실무단이 방한할 예정이라고도 밝혔습니다.

박예린 기자입니다.

<기자>

지난 16~22일까지 미국과 캐나다, 일본을 방문했던 위성락 국가안보실장이 청와대 춘추관에서 방문 결과를 설명했습니다.

위 실장은 미국 마코 루비오 국무장관과 크리스 라이트 에너지부 장관을 만나 한 달 전 발표된 한미 안보 분야 팩트시트 후속 조치에 대해 협의했다면서 우리 정부가 도입하기로 한 핵 추진 잠수함과 관련해 별도 협정을 체결하기로 했다고 밝혔습니다.

[위성락/국가안보실장 : 핵잠 협력에 관련해서는 양측 간에 별도 협정이 필요하다는 데 의견을 같이하고 이를 추진하기로 합의했습니다.]

미국 원자력법에 따라 핵잠수함의 연료가 될 핵물질 국외 이전이 금지돼 있는데 이를 면제받기 위해 별도 협정을 추진하겠다는 겁니다.

위 실장은 이를 위해 내년 초 미국 실무단이 방한해 핵잠수함 등 안보 분야 후속 조치를 점검할 예정이라고 전했습니다.

미국 측과 우라늄 농축 및 사용 후 핵연료 재처리 권한을 확대하는 문제도 논의됐다고 설명했습니다.

[위성락/국가안보실장 : 불안정한 세계 우라늄 시장에서 우리의 역량이 한미 양국의 에너지안보 측면에서 전략적인 협력 사안이라는 점도 강조했습니다.]

캐나다에선 한국 기업의 수주를 돕기 위해 국산 잠수함의 강점을 설명하고 안보·방산 협력을 논의했다고 밝혔습니다.

위 실장은 대북 정책 주도권을 놓고 통일부와 외교부 등 이른바 자주파, 동맹파 간 갈등이 불거지는 상황과 관련해서는 관련 논의 자체가 "생산적이지 않다"며 언급을 자제하겠다고 말했습니다.

위 실장은 다만 "부처 간 논의를 NSC, 국가안전보장회의를 통해 조율하겠다"고 덧붙였습니다.

(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 남일)
