가오리에 영감받은 교체 방식?…깜짝 놀랄 '무한 상상'

<앵커>



전국의 초등학생부터 대학생까지 우수 발명 아이디어를 겨루는 장영실 창업발명대전이 대전에서 열렸습니다. 실생활에 꼭 필요한 아이디어와 발명품을 보면 학생들의 창의성이 더욱 돋보입니다.



이재곤 기자입니다.



<기자>



자폐스펙트럼 환자의 눈동자 흔들림을 감지해 스마트폰으로 가정에서 무료로 쉽게 초기 진단이 가능하도록 대학생들이 고안한 프로그램입니다.



만성질환자들이 여러 가지 약들을 제때 쉽게 챙길 수 있고, 또 스마트폰 알림까지 받을 수 있도록 만든 스마트 약물 디스펜서입니다.



전국의 초, 중, 고, 대학생들이 우수 발명 아이디어를 겨루는 장영실 창업발명대전이 TJB 공개홀에서 열렸습니다.



아이디어 대상을 받은 하수구 오토필터링 박스는 가오리의 썩은 이빨 교체 방식을 모방해 자동으로 필터가 교체되도록 만든 고등학생들의 발명품입니다.



[정의영/대전 대신고 발명연구팀 : 가오리의 앞치 구조에서 영감을 받아서 앞선 필터가 다 폐색이 되었다고 유량 센서에서 감지를 하게 되면 그 뒤에 있는 필터가 자동으로 도미노와 같은 방식으로 교체가 되는 방식을 채택하고 있습니다.]



어린이 과학교구인 휴대용 골드버그 장치를 만든 초등학생은 학교에서 만들다 부피가 커 집에 가져가지 못하는 아쉬움에 개발했다고 밝힙니다.



[허재원/대전 계산초 4학년 : 골드버그 장치를 만들어 보았는데 휴대하기 힘들다는 단점이 있었습니다. 그래서 저는 가방 형태로 골드버그 장치를 제작해 휴대하기 편하게 했습니다.]



최종 본선에 오른 아이디어 발명품과 비지니스모델만 32개.



주최 측도 놀랄 정도로 우수 작품이 많았다는 평가입니다.



[박승범/호서대 창업중심대학 사업단장 : 당장이라도 투자 기관들이 보고도 좋아할 만한 그런 수준작들이 많이 있었던 것 같습니다. 앞으로도 호서대학교 창업중심대학 사업단과 라이즈사업단은 젊은 창업 인재들을 육성하는 데 발굴하는 데 더욱 노력하도록 하겠습니다.]



(영상취재 : 성낙중 기자 TJB)



TJB 이재곤