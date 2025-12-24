"감동, 삼성에 감사" 케데헌 오드리 누나가 올린 깜짝 글

▲ 오드리 누나(Audrey Nuna)
넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST를 부른 한국계 미국인 가수 오드리 누나가 미국 워싱턴에서 열리는 이건희(KH) 컬렉션 순회전을 찾았습니다.
오드리는 어제(24일) 자신의 SNS 계정에 미 스미스소니언 국립아시아예술박물관 방문 영상을 공개하며 KH 컬렉션 순회전에 다녀왔다고 전했습니다.
가수 오드리는 "한국 예술과 한국인의 역사, 문화, 발전을 배우는 건 감동적이다"라고 소감을 남겼습니다.
이어 "마음과 머리가 가득 찬 느낌이다"고 덧붙였습니다.
또 "워싱턴과 다른 지역 친구들에게 KH 컬렉션 전시를 꼭 가보길 추천한다"며 삼성과 스미스소니언에 고마움을 표했습니다.
오드리는 게시글에 삼성 미국 계정을 태그하고 삼성 미국 공식 계정도 함께 표시했습니다.
'한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다' 전시는 지난달 15일 워싱턴에서 개막한 이건희 컬렉션의 첫 해외 전시입니다.
이 전시는 고 이건희 회장과 유족이 기증한 컬렉션으로 40여 년 만의 북미 최대 규모 한국 미술 특별전으로 평가받습니다.
전시는 내년 2월 1일까지 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 계속 이어집니다.
국보 7건, 보물 15건을 포함한 문화유산과 미술품 330점을 한자리에서 선보입니다.
조선 후기 화가 겸재 정선의 걸작 '인왕제색도'를 비롯한 330점이 함께 전시됩니다.
개막 후 약 한 달간 1만 5천667명이 다녀갔을 정도로 뜨거운 반응을 얻었습니다.
특히 최근의 K팝 열풍과 맞물려 한국 문화유산을 전 세계에 알리는 장으로 자리 잡고 있습니다.
이건희 컬렉션 순회전은 내년 3월부터 7월까지 시카고미술관에서, 이어 내년 9월부터는 대영박물관에서 전시될 예정입니다.
(SBS 디지털뉴스부/사진=오드리 누나 인스타그램)
