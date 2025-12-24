"감동, 삼성에 감사" 케데헌 오드리 누나가 올린 깜짝 글

▲ 오드리 누나(Audrey Nuna)

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST를 부른 한국계 미국인 가수 오드리 누나가 미국 워싱턴에서 열리는 이건희(KH) 컬렉션 순회전을 찾았습니다.오드리는 어제(24일) 자신의 SNS 계정에 미 스미스소니언 국립아시아예술박물관 방문 영상을 공개하며 KH 컬렉션 순회전에 다녀왔다고 전했습니다.가수 오드리는 "한국 예술과 한국인의 역사, 문화, 발전을 배우는 건 감동적이다"라고 소감을 남겼습니다.이어 "마음과 머리가 가득 찬 느낌이다"고 덧붙였습니다.또 "워싱턴과 다른 지역 친구들에게 KH 컬렉션 전시를 꼭 가보길 추천한다"며 삼성과 스미스소니언에 고마움을 표했습니다.오드리는 게시글에 삼성 미국 계정을 태그하고 삼성 미국 공식 계정도 함께 표시했습니다.'한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다' 전시는 지난달 15일 워싱턴에서 개막한 이건희 컬렉션의 첫 해외 전시입니다.이 전시는 고 이건희 회장과 유족이 기증한 컬렉션으로 40여 년 만의 북미 최대 규모 한국 미술 특별전으로 평가받습니다.전시는 내년 2월 1일까지 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 계속 이어집니다.국보 7건, 보물 15건을 포함한 문화유산과 미술품 330점을 한자리에서 선보입니다.조선 후기 화가 겸재 정선의 걸작 '인왕제색도'를 비롯한 330점이 함께 전시됩니다.개막 후 약 한 달간 1만 5천667명이 다녀갔을 정도로 뜨거운 반응을 얻었습니다.특히 최근의 K팝 열풍과 맞물려 한국 문화유산을 전 세계에 알리는 장으로 자리 잡고 있습니다.이건희 컬렉션 순회전은 내년 3월부터 7월까지 시카고미술관에서, 이어 내년 9월부터는 대영박물관에서 전시될 예정입니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=오드리 누나 인스타그램)