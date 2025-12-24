100억 원대 콜센터 코인 투자 사기…폭력 조직원 등 130명 기소

▲ 가짜 코인 투자 사이트

이미지 확대하기

▲ 투자 사기 개요

콜센터를 운영하며 100억 원대 코인 투자 사기를 벌인 폭력 조직원 등 130명이 무더기로 재판에 넘겨졌습니다.인천지검 형사4부(김병철 부장검사)는 인천경찰청 반부패경제범죄수사대와 협력해 범체단체조직·가입 등 혐의로 20대 남성 A 씨를 포함한 38명을 구속 기소했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.또 사기와 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 20대 남성 B 씨 등 92명을 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다.A 씨 등은 지난 2023년 6월부터 올해 4월까지 수도권 일대에서 콜센터 7곳을 운영하며 가짜 코인이나 공모주에 투자할 것을 유도, 피해자 254명으로부터 101억 원을 받아 가로챈 혐의 등으로 기소됐습니다.이들은 가상 시나리오를 준비하고 교육하는 등 범죄집단 형태를 갖추고 범행했습니다.대포 유심 공급 조직, 대포 통장 유통 조직, 자금 세탁 조직 등으로 역할을 분담하기도 했습니다.특히 다양한 투자 사기를 당한 적이 있는 사람들의 인적 사항 데이터베이스(DB)를 확보한 뒤 이들에게 전화를 걸어 자신들이 만든 가짜 사이트를 통해 투자하도록 유도했습니다.한 조직원이 가짜 코인 혹은 공모주가 곧 거래소에 상장된다며 지금 투자해야 고수익을 낼 수 있다고 거짓말을 하면 다른 조직원이 다시 "그 코인을 지금 내게 팔아달라"고 하는 등 치밀함을 보였습니다.이들이 투자를 유도한 가짜 사이트에서는 피해자가 코인이나 공모주를 실제로 산 것처럼 표시된 것으로 조사됐습니다.A 씨 등은 피해자들로부터 가로챈 피해금을 가상화폐로 바꿔 현금화하는 방식으로 경찰 수사를 피하기도 했습니다.검찰은 보완 수사 과정에서 간석식구파 등 4개 폭력 조직의 조직원 8명이 콜센터 운영에 가담한 사실도 파악했습니다.검찰은 범죄피해금 전액 추징보전을 통해 조직원들의 아파트, 예금, 임대차보증금 등 12억 원 상당의 재산을 동결했습니다.이번에 기소된 한 대포 유심 총책은 이미 같은 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받고 항소심 재판을 받고 있는 상태입니다.(사진=인천지검 제공, 연합뉴스)