대통령 상징 '봉황기' 29일 0시 용산서 내리고 청와대에 걸린다

유영규 기자
작성 2025.12.24 15:33 조회수
대통령 상징 '봉황기' 29일 0시 용산서 내리고 청와대에 걸린다
▲ 윤석열 전 대통령 파면 당시 봉황기 내리는 대통령실

대통령실의 공식 명칭이 29일부터 '청와대'로 되돌아갑니다.

대통령실 대변인실은 오늘(24일) "용산 대통령실에 걸린 봉황기가 29일 오전 0시를 기해 내려지고, 이와 동시에 청와대에 봉황기가 게양될 예정"이라며 이를 기점으로 대통령실의 명칭도 청와대로 바뀐다고 밝혔습니다.

봉황기는 우리나라 국가수반의 상징으로, 대통령의 주 집무실이 있는 곳에 상시 게양됩니다.

결국 봉황기가 청와대에 걸리는 것은 대통령실 이전 작업이 사실상 마무리된다는 뜻으로도 해석할 수 있습니다.

아울러 대통령실은 업무표장(로고) 역시 과거 청와대 것으로 바꾸기로 했으며 홈페이지와 각종 설치물·인쇄물 및 직원 명함에도 새 표장을 적용하기로 했습니다.

아직 이재명 대통령의 집무실 이전은 이뤄지지 않았으나 몇몇 비서실이 사전에 사무실을 옮기면서 현재 일부 직원들은 종로구 청와대로 출근해 업무를 보고 있습니다.

브리핑룸과 기자실이 있는 청와대 춘추관 역시 최근 운영을 시작했습니다.

22일 전은수 부대변인이 대통령실 일정을 소개하는 비공식 브리핑을 가진 것에 더해 오늘은 위성락 국가안보실장이 최근 방미 성과를 소개하는 내용으로 첫 외부 공개 공식 브리핑을 진행했습니다.

(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

