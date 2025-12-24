뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정정용 감독, K리그1 전북 사령탑 선임…빅클럽 첫 도전

서대원 기자
작성 2025.12.24 15:30 조회수
정정용 감독, K리그1 전북 사령탑 선임…빅클럽 첫 도전
▲ 전북, 정정용 감독 선임 발표

프로축구 K리그1 김천 상무를 이끌던 정정용(56세) 감독이 '거함' 전북 현대 사령탑에 올랐습니다.

전북 구단은 제10대 사령탑으로 정 감독을 선임했다고 오늘(24일) 발표했습니다.

정 감독이 국내 '빅클럽' 지휘봉을 잡은 건 이번이 처음입니다.

하지만 정 감독의 지도력은 연령별 대표팀과 성인 무대에서 검증됐습니다.

정 감독은 2019년 국제축구연맹(FIFA) U-20(20세 이하) 월드컵에서 한국 축구 사상 첫 FIFA 주관대회 결승 진출(준우승)의 금자탑을 쌓았습니다.

이어 K리그2(2부) 서울 이랜드에서 프로 구단 지도 경험을 쌓은 뒤 2023년부터 군 팀인 김천을 지휘했습니다.

정 감독은 김천에서 2024, 2025시즌 연속으로 3위에 오르는 성적을 내며 전술 운용 능력을 입증했습니다.

저연령 선수들부터 성인 선수들까지 두루 지도하며 갈고 닦은 소통 능력 역시 정 감독의 장점으로 평가됩니다.

전북은 유스 국가대표팀을 모두 경험한 정 감독이 선수 발굴 및 육성 시스템을 체계화해 장기적인 구단의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다.

전북은 정 감독 선임과 함께 코치진도 개편했습니다.

김천에서 정 감독과 함께한 성한수 공격 코치를 비롯해 이문선 수비 코치, 심정현 피지컬 코치와 전북 선수 출신의 서동명 GK 코치가 팀에 합류합니다.

황희훈 GK 코치는 N팀으로 자리를 옮겨 N팀과 유스팀 전 연령대 골키퍼 지도를 아우르는 '총괄 GK 코치'로 영역을 확대합니다.

전임 거스 포옛 감독과 함께 전북에 온 정조국 코치는 새로운 도전을 위해 작별했습니다.

정 감독은 "K리그 최고의 명문 구단인 전북의 지휘봉을 잡게 돼 영광이고 무거운 책임감을 느낀다"며 "포옛 감독이 닦아놓은 기반 위에 나만의 디테일을 더해, 팬들이 자부심을 느낄 수 있는 축구를 선보이겠다"고 포부를 밝혔습니다.

정 감독 체제의 전북은 다음 달 11일 스페인으로 전지훈련을 떠나 2026시즌 준비에 나섭니다.

(사진=프로축구 전북 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지