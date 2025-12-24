미국 CBS가 보류한 '불법 체류자' 보도, 캐나다서 원본 유출

▲ 미국 뉴욕의 CBS

방송 직전 취소돼 '트럼프 눈치 보기' 논란에 휩싸인 미국 CBS방송의 간판 시사 프로그램 '60분'의 불법체류자 추방 관련 보도가 온라인에 공개됐습니다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 문제가 된 60분의 원본 영상이 캐나다 방송사 글로벌TV의 스트리밍 앱에 게시됐습니다.글로벌TV는 CBS의 60분을 캐나다에서 송출할 권리를 보유한 회사입니다.CBS는 지난 21일(현지시간) 프로그램 방송 3시간 전에 13분 분량의 리포트 송출을 취소했지만, 글로벌TV는 원본을 그대로 방영했습니다.글로벌TV의 스트리밍 앱을 통해 공개된 원본 영상은 유튜브 등을 통해 미국 시청자들에게도 전파됐습니다.CBS의 모회사 파라마운트는 유튜브 등 온라인 플랫폼에 저작권 침해를 이유로 삭제를 요청했지만, 이미 원본 영상은 상당히 확산한 것으로 전해졌습니다.이 보도는 도널드 트럼프 행정부 출범 직후 엘살바도르의 악명 높은 '테러범수용센터'로 추방된 베네수엘라 출신 이민자들의 학대 경험담을 다뤘습니다.온라인에 공개된 원본 영상에 따르면 이민자들은 엘살바도르에서 고문과 성폭력, 가혹행위에 노출됐다고 증언했습니다.앞서 CBS 신임 편집국장인 바리 와이스는 트럼프 행정부의 반론 인터뷰 등을 추가하는 등 대폭 수정을 요구한 뒤 방송 보류를 결정했습니다.이에 대해 취재를 담당한 샤린 알폰시 기자는 "편집 기준이 아닌 정치적 판단에 따라 취소한 것"이라고 반발했습니다.이 같은 내부 반발은 최근 CBS가 트럼프 행정부에 유화적인 태도를 보인다는 외부 비판과 맞물려 정치권에서도 논란이 확산했습니다.CBS의 모회사인 파라마운트가 워너브러더스 디스커버리 인수전에 뛰어든 것이 트럼프 행정부에 대한 눈치 보기로 연결된 것이 아니냐는 것입니다.인수 경쟁에서 승리하기 위해선 최고 결정권자인 트럼프 대통령의 지지가 필요하기 때문에 정부에 대한 비판 보도를 억누른 것으로 보인다는 시각입니다.(사진=게티이미지)