이규연 "이 대통령, '정교유착' 거침없이 정리하고 가자는 생각"

▲ 이규연 홍보소통수석

이규연 대통령실 홍보소통수석은 오늘(24일) "(이재명 대통령은) 정교유착 문제에 대해 이번에 거침없이 정리할 것은 정리하고 가자는 생각을 가지고 있다"고 전했습니다.이 수석은 이날 오마이TV 유튜브 방송에 출연, 통일교의 정치권 후원 의혹과 관련해 "대통령께서 지위 고하와 여야를 막론하고 성역 없이 수사하라고 얘기하셨다"며 이같이 말했습니다.그는 "모 방송사에서 전재수 전 해양수산부 장관의 금품수수 의혹이 보도됐고, 바로 그다음 날 아침 이 대통령이 직접 말씀하셨다"며 "경찰이 빨리, 성역 없이 수사하라고 바로 (지시가) 나온 것"이라고 설명했습니다.그는 "이번을 계기로 해서 정교유착이 조금 끊어지거나 금이 가는 계기가 됐으면 좋겠다"며 "(종교의 정치 개입) 의혹이 지금까지 많이 제기돼 왔는데, 명명백백히 드러나 정당한 처벌도 받고 진상도 규명됐으면 한다"고 덧붙였습니다.종교단체 해산도 필요한 것 아니냐는 말에도 "맞다. 정교분리는 헌법에 규정돼 있다"며 "그래서 단순히 법률이나 형법의 문제가 아니라 헌법으로 다뤄질 굉장히 위중한 사안"이라고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)