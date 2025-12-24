SBS '김건희 부정청탁 의혹' 추적 보도, 올해의 방송기자상 대상 수상

▲ SBS, 올해의 방송기자상서 대상 등 3관왕

SBS가 보도한 '김건희 부정청탁 의혹 추적 보도'가 한국방송기자클럽(BJC)이 선정하는 2025년 올해의 방송기자상 대상의 영예를 안았습니다.한국방송기자클럽은 어제(23일) 서울 중구 한국프레스센터에서 <2025년 올해의 방송기자상> 시상식을 열고 SBS 사회부 전연남·동은영·김진우·신용일·전형우·정윤식 기자에게 올해의 방송기자상 대상을 수여했습니다.주최 측은 SBS의 보도에 대해 "김 여사에게 건네진 걸로 의심되는 선물의 대가성과 경찰 고위 간부와 통일교의 유착 정황 등 부정 청탁의 실체를 파헤치기 위한 노력과 성과를 높이 샀다"고 평가했습니다.SBS는 지난 5월부터 약 두 달 동안 건진법사 전성배 씨가 김건희 여사에게 건넨 선물의 실체와 그 과정에서 오간 청탁 정황 등을 추적해 SBS 8뉴스 등을 통해 집중 보도했습니다.취재팀은 특히 김 여사에게 건너간 선물이 통일교의 여러 청탁의 대가였단 의혹을 국내 언론 가운데 처음으로 보도해 반향을 일으켰습니다.SBS 전연남 기자는 수상 소감에서 "항상 현장 일선에서 치열하게 취재하고 권력을 견제하며 고민을 잃지 않는 기자들이 되겠다"는 다짐을 밝혔습니다.