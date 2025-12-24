뉴스
[단독] 통일교 간부-김규환 면담…"돈 전달 없었다"

안희재 기자
작성 2025.12.24 14:47
[단독] 통일교 간부-김규환 면담…"돈 전달 없었다"
▲ 김규환 전 미래통합당 의원

금품 로비 의혹을 수사하는 경찰이 통일교와 정치권 인사들 사이 '통로' 역할을 한 걸로 지목된 교단 간부 송 모 씨를 입건해 조사 중인 가운데, 송 씨가 의혹에 연루된 김규환 전 미래통합당 의원과 최근 한 차례 만났던 사실이 확인됐습니다.

송 씨는 지난 13일 서울 서초구 모처에서 김 전 의원과 1시간 넘게 면담한 걸로 파악됐습니다.

송 씨는 지난 2020년 김 전 의원에게 고문수수료 명목으로 1,400만 원 등을 지급해야 한다며 통일교 세계본부에 7천만 원대 예산을 요청하는 세계평화국회의원연합, IAPP 내부 문서에 '회장'으로 등장한 인물입니다.

송 씨 요청으로 성사된 이 자리에서 김 전 의원은 불법적인 자금을 건넨 사실이 없지 않느냐며 따져 물었고, 이에 송 씨도 '그런 적 없다'는 취지로 답한 것으로 전해졌습니다.

송 씨는 로비 의혹을 알지 못하고 불법 금품이 오갔다면 윤영호 전 세계본부장의 개인 판단에 따라 이뤄졌을 것이라고 설명했다고 김 전 의원 측은 주장했습니다.

통일교 로비 의혹을 수사하는 경찰 특별전담수사팀은 이 만남 이틀 뒤인 지난 15일 김 전 의원 자택 등에 대한 압수수색을 실시했습니다.

2020년 총선 무렵 김 전 의원이 한학자 통일교 총재와 윤영호 전 세계본부장으로부터 "총선을 위해 잘 사용하라"며 현금 약 3천만 원이 담긴 상자를 받았다고 압수수색 영장에 적시했는데, 김 전 의원은 혐의를 전면 부인하고 있습니다.

당시 총선을 앞두고 공천을 받지 못하고 불출마 선언까지 한 자신에게 통일교 측이 금품을 건넬 이유가 없다는 겁니다.

김 전 의원은 윤 전 본부장을 무고 등 혐의로 경찰에 고소하기도 했습니다.

오늘 송 씨를 정치자금법 위반 등 혐의로 입건해 피의자 신분으로 불러 조사 중인 경찰은 조만간 김 전 의원도 소환해 이날 회동 내용 등을 비롯한 의혹 전반에 대해 추궁할 걸로 보입니다.
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기

