금값 4천500달러·은값 70달러 돌파…'사상 최고치'

▲ 골드바

미국과 베네수엘라 간 군사 긴장이 고조되는 가운데 금과 은 등 귀금속 가격이 사상 최고치를 경신했습니다.현지시간 23일 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 선물 종가는 전장보다 0.8% 오른 온스당 4천505.7달러로 4천500달러 선을 돌파했습니다.블룸버그에 따르면 금 현물 가격은 한국시간 24일 오전 10시 21분 기준 온스당 4천525.77달러로 역대 최고치를 찍었습니다 트럼프 미 행정부는 카리브해 지역을 오가는 마약 카르텔의 선박을 격침한 데 이어 최근에는 베네수엘라 마두로 정권의 주요 자금원인 원유 수출을 차단하기 위해 유조선을 나포하기 시작했습니다.트럼프 대통령은 베네수엘라 지상에서도 마약 카르텔을 상대로 군사 작전을 개시할 가능성을 암시해왔습니다.미 월스트리트저널은 미군이 카리브해 지역으로 특수작전 항공기 등 병력을 증강했다고 보도했습니다.은 현물 가격도 장중 3% 넘게 오른 온스당 71.49달러로 사상 최고치 기록을 경신하며 온스당 70달러 선을 돌파했다고 로이터 통신이 전했습니다.제이너 메탈스의 피터 그랜트 선임 금속 전략가는 은 가격 랠리에 대해 "기저에는 공급 부족이 자리하고 있다"면서도 "달러화 가치 약세 및 금리 하락 기대감이 매수 수요를 늘리고 있다"고 해석했습니다.올 들어 금과 은 가격은 각각 70%와 150%가량 올라, 이란의 이슬람 혁명으로 유가가 급등했던 1979년 이후 가장 큰 연간 상승률을 보일 것으로 전망됩니다.