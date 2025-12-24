1994년 미일 정상회담서 1차 북핵 위기 의제로 논의

▲ 1994년 2월 미국 백악관에서 열린 빌 클린턴 당시 미국 대통령(오른쪽)과 호소카와 모리히로 일본 총리 간 정상회담 모습.

1994년 2월 미일 정상회담 때 제1차 북핵 위기가 의제로 다뤄졌다고 교도통신 등 현지 언론이 보도했습니다.일본 외무성이 오늘(24일) 공개한 외교문서에 따르면 당시 백악관에서 열린 빌 클린턴 미국 대통령과 호소카와 모리히로 일본 총리 간 정상회담에서 관련 논의가 있었습니다.정상회담에 동석한 워런 크리스토퍼 미 국무장관은 북한의 핵 개발 강행과 관련해 "컨틴전시(예측하기 힘든 긴급사태)를 생각해 둘 필요가 있다"며 북핵 위기를 의제로 꺼냈습니다.1차 북핵 위기는 북한이 1993년 3월 핵확산금지조약 NPT 탈퇴를 선언하면서 비롯된 위기로, 1994년 10월 핵시설 가동 중단과 경수로 제공 등의 내용을 담은 제네바 합의로 마무리됐습니다.당시 크리스토퍼 국무장관은 북한에 대한 제재 부과 때 "일본의 협력이 매우 중요하다"고 당부했고, 호소카와 총리는 "국내법으로 가능한 범위에서 최대한 책임 있는 대응을 취할 것"이라고 답했습니다.호소카와 총리는 정상회담 전 만난 밥 돌 공화당 상원 원내총무로부터는 "북한과 가까운 거리에 있는 일본이 걱정하지 않는 데 미국이 왜 걱정해야 하느냐"는 지적을 받고 자위대의 직접 관여는 어렵지만 "미군에 대한 지원은 제대로 하겠다"고 강조했습니다.교도통신은 "일본 정부는 당시 미군에 어떤 지원이 가능한지 검토했지만 당시 법률로는 대응이 어렵다는 것을 인식해 과제가 됐고 그 뒤 자위대와 미군의 협력 방식을 규정한 일미방위협력 지침 개정 등의 움직임으로 이어졌다"고 설명했습니다.(사진=교도, 연합뉴스)