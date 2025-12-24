엔하이픈 선우, 선행 빛 발했다…'대한민국사회공헌대상' 외교부장관상 수상

그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 선우가 지난 23일 한국프레스센터에서 개최된 '2025 대한민국사회공헌대상'에서 외교부장관상을 받았다. 꾸준한 기부·선행·봉사 활동으로 선한 영향력을 전파하고 개인뿐 아니라 팬덤의 기부 문화를 선도해 나눔의 가치를 확산한 공을 인정받은 것이다.



'대한민국사회공헌대상'은 사회 각 분야에서 공헌한 유공자를 발굴·포상하고 널리 알림으로써 보다 건강하고 행복한 사회 실현을 목표로 한 시상식이다. 교육부, 보건복지부, 외교부 등 10개 정부 부처 및 공공기관의 후원을 받아 신뢰성을 확보하며 올해 20회를 맞았다.



선우는 이날 시상식에 참석해 "저보다 더 훌륭하신 분들이 많은데 제가 이런 큰 상을 받아도 될지 쑥스럽다"라며 "그저 많은 분께 도움을 드리고 싶다는 마음으로 기부를 시작하게 됐는데, 사회에 더 좋은 영향을 줄 수 있는 사람이 되어야겠다는 책임감도 느껴진다. 이 마음 변치 않고 꾸준히 따뜻한 나눔을 이어가겠다"라고 전했다.



선우는 지난해 12월과 최근 두 차례에 걸쳐 삼성서울병원에 기부금을 전달했다. 해당 기부금은 환자 치료비 지원 및 '환자행복기금', 소아청소년 환아를 위한 '심리 정서 지원 프로그램' 운영 등에 사용됐다. 또한 그는 지난 3월 대형 산불로 피해를 입은 지역의 복구와 이재민 지원을 위해 주저 없이 도움의 손길을 건네기도 했다.



특히 선우의 선행을 기점으로 각종 SNS에서 일명 '엔하이픈 선우 챌린지'가 확산했다. 이는 그의 행보에 감명받은 엔진(ENGENE.팬덤명)들이 자발적으로 기부를 진행하고 이를 SNS에 인증하는 문화로, 나눔의 선순환을 일으켰다.



한편 선우가 속한 엔하이픈은 내년 1월 16일 오후 2시 미니 7집 'THE SIN : VANISH'를 발매한다. 이들은 이번 앨범을 통해 불안 속에서 사랑의 도피를 감행한 뱀파이어 연인의 이야기를 다룬다. 트랙과 가사, 사운드가 치밀하게 연결된 '콘셉트 앨범'을 통해 그간 구축해 온 독보적인 '다크 판타지' 서사를 생생하게 구현할 예정이다.



