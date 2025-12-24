정동원, 고교 졸업과 동시에 해병대 입대…"오랜 뜻에 따른 결정"

가수 정동원(18)이 고등학교 졸업장을 받자마자 해병대에 입대한다.



소속사 쇼플레이엔터테인먼트는 24일 공식 입장을 통해 "정동원이 해병대에 지원해 최근 합격 통보를 받았다"며 "2026년 2월 23일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 성실히 이행할 예정"이라고 밝혔다.



소속사에 따르면 이번 입대는 정동원 본인의 오랜 뜻에 따른 결정이다. 쇼플레이엔터테인먼트는 "정동원의 선택을 존중해 주시길 바라며, 건강하게 군 복무를 마치고 더욱 성숙한 모습으로 돌아올 수 있도록 응원 부탁드린다"고 전했다. 입소 당일에는 별도의 공식 행사를 진행하지 않으며, 현장 방문도 삼가 달라고 당부했다.



2007년 3월 19일생인 정동원은 현재 서울공연예술고등학교 실용음악과 졸업반으로 재학 중으로, 졸업 후 곧바로 입대 수순을 밟게 된다.



그는 2020년 TV조선 '내일은 미스터트롯'에 출연해 최종 5위를 차지하며 대중적 인지도를 얻었고, '효도합시다', '여백', '물망초', '뱃놀이' 등 다수의 히트곡으로 꾸준한 활동을 이어왔다.



한편 정동원은 과거 미성년 시절 무면허 운전과 관련해 수사를 받은 바 있다. 해당 사안은 기소유예 처분으로 마무리됐으며, 이후 정동원은 사실관계를 인정하고 반성의 뜻을 밝힌 바 있다. 고교 졸업과 동시에 해병대 입대를 선택한 정동원. 이른 나이에 내린 결단에 팬들은 "책임 있는 선택", "건강하게 다녀오길 바란다"는 응원의 메시지를 보내고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)