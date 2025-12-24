크리스마스에 한파 시작…모레, 체감 영하 19도

<앵커>



크리스마스인 내일(25일)부터 한파가 시작되면서 날이 추워지고 호남과 충청 일부 지역에는 눈이 내립니다. 금요일에는 서울의 아침 체감온도가 영하 19도까지 떨어지면서 올겨울 들어 가장 추운 날씨가 예상됩니다.



정구희 기자의 보도입니다.



<기자>



크리스마스인 내일부터 북쪽의 찬 공기가 몰려오면서 강한 한파가 예상됩니다.



영하 35도의 차가운 공기가 한반도 상공을 뒤덮으면서 지상 기온이 큰 폭으로 떨어집니다.



크리스마스이브인 오늘은 서울 낮 기온이 영상 6도로 큰 추위는 없겠지만, 크리스마스인 내일은 아침 기온은 영하 4도, 낮 기온은 영하 1도까지 내려가 종일 춥겠습니다.



내일 낮 기온은 파주 영하 2도, 철원 영하 3도로 수도권과 강원도는 종일 영하권 추위가 예상됩니다.



찬 공기가 바다를 지나면서 눈구름이 만들어져 호남과 충청 일부 지역에는 크리스마스 당일 눈도 오겠습니다.



호남 서해안과 전북 남부에 2~7cm, 광주와 전남 서부, 충남 서해안에 1~5cm, 충남 북부와 충북 남부, 서해 5도에 1cm의 눈이 예상됩니다.



강원 북부 동해안에도 1~3cm의 눈이 내릴 전망입니다.



특히 제주도 산지에는 15cm 이상, 울릉도와 독도에는 최대 30cm의 폭설이 예보됐습니다.



크리스마스 다음날인 금요일 아침 한파는 절정에 달합니다.



서울 아침 기온이 영하 12도, 체감온도는 영하 19도까지 떨어져 올겨울 들어 가장 춥겠습니다.



철원 영하 17도, 대전 영하 9도, 대구 영하 8도, 광주 영하 5도로 전국이 얼어붙겠습니다.



토요일 아침까지는 서울 아침 기온이 영하 9도로 춥겠지만 일요일 낮부터 기온이 영상 5도까지 오르며 한파가 물러갈 전망입니다.



(영상편집 : 박나영)