"이재명입니다, 카카오 터집니다" 또 폭파 협박 글…경찰 수사

▲ 지난 22일 폭발물 수색 중인 카카오 판교아지트

카카오를 상대로 한 폭파 협박 글이 또다시 올라와 경찰이 수사에 나섰습니다.경찰은 어제(23일) 오후 9시 11분쯤 카카오 CS센터 게시판에 "과산화수소를 제작해 카카오 판교 사옥에 투척해 두었다. 이번에는 터진다"는 내용의 협박 글이 게시됐다고 파악했습니다.작성자는 자신을 이재명 대통령이라고 밝히며 경찰을 "무능한 경찰관들"이라고 표현하는 등 조롱성 문구도 함께 적은 것으로 전해졌습니다.카카오 측은 오늘 오전 10시 32분쯤 해당 글을 확인하고 경찰에 신고했습니다.경찰은 글의 신빙성과 위험성이 낮다고 보고 경찰특공대를 투입한 건물 수색은 하지 않기로 했습니다. 대신 순찰을 강화하는 등 예방 조치를 했습니다.경찰 관계자는 글 내용에 허무맹랑한 부분이 많아 이전 사례와 마찬가지로 허위 글일 가능성이 높아 보인다고 말했습니다.앞서 지난 21일에도 카카오 CS센터 게시판에는 이 대통령을 사칭한 인물이 카카오를 폭파하겠다는 협박 글을 올린 바 있습니다.최근에는 카카오뿐 아니라 네이버와 KT, 삼성전자, 현대자동차 등 대기업을 겨냥한 폭파 협박이 잇따르고 있습니다.청와대와 국방부를 대상으로 폭발물을 설치했다는 글도 인터넷 커뮤니티 등에 게시되고 있습니다.경찰은 카카오를 상대로 한 폭파 협박이 지난 15일부터 이번까지 모두 다섯 차례 발생한 것으로 보고 있습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)