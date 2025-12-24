MLB 샌프란시스코, 한국 방문해 이정후와 함께 야구 클리닉

▲ 샌프란시스코 자이언츠 이정후

이정후의 소속팀 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 프런트와 선수단이 한국을 찾습니다.MLB 사무국은 오늘(24일) "내년 1월 6일부터 7일까지 이틀 동안 샌프란시스코 주요 인사와 선수가 한국을 방문한다"며 "이번 한국 방문은 단순한 구단 홍보를 넘어, 한국 야구와 문화에 대한 존중과 장기적인 교류 의지를 직접 보여주는 상징적인 행보"라고 전했습니다.한국 방문 명단은 화려합니다.래리 베어 CEO, 버스터 포지 사장, 잭 미내시언 단장, 토니 바이텔로 감독 등 구단 수뇌부가 한국행 비행기에 오릅니다.이미 한국에 있는 외야수 이정후가 내야진의 핵심인 윌리 아다메스를 맞이합니다.샌프란시스코 선수들은 내년 1월 6일에는 한국 전통 놀이를 체험하고 전통시장을 방문합니다.빅리거들이 한국 문화를 체험하는 장면은 다양한 채널을 통해 전 세계 야구팬들에게 닿습니다.1월 7일에는 MLB와 샌프란시스코 공동 주최로 고등학교 야구 선수들을 대상으로 한 야구 클리닉을 엽니다.이정후의 모교인 휘문고와 2025년 청룡기 우승팀 덕수고에서 약 60명의 선수가 초청받았습니다.한국 야구 유망주들이 실전 중심의 훈련 방식과 포지션별 기술 노하우를 현역 빅리거에게 직접 배울 기회입니다.샌프란시스코 선수들은 한국 고교생들에게 선수로서의 태도, 루틴 관리, 경기 접근 방식 등에 대해서도 조언합니다.야구 클리닉에는 최근 은퇴한 '샌프란시스코 출신' 황재균도 참여할 예정입니다.(사진=게티이미지)