일 다카이치, 핵잠수함 도입 가능성에 "모든 선택지 배제 안 해"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 핵 추진 잠수함 도입 가능성에 대해 "모든 선택지를 배제하지 않고 억지력·대처력 향상을 위한 정책을 검토할 것"이라고 말했다고 요미우리신문이 보도했습니다.이 신문은 다카이치 총리가 취임 후 처음으로 전날(23일) 개별 언론사의 인터뷰에 응해 이처럼 밝혔다고 전했습니다.일본 집권 자민당과 연립 여당 일본유신회는 지난 10월 연정 수립 합의문에서 차세대 동력을 활용한 수직발사장치(VLS) 탑재 잠수함 보유를 위해 힘을 모으기로 했습니다.이는 사실상 핵추진 잠수함을 염두에 둔 것으로 해석됐습니다.고이즈미 신지로 방위상도 지난달 국회에서 "지금은 (핵추진 잠수함을) 갖고 있지 않은 한국과 호주가 보유하게 되고, 미국과 중국은 갖고 있다"고 발언하는 등 핵추진 잠수함 도입에 의욕을 나타내기도 했습니다.다카이치 총리는 이 신문과 인터뷰에서 외국인 정책과 관련해서는 "배외주의와는 구분하면서 일부 외국인에 의한 불법 행위나 규칙 일탈에는 의연히 대응할 것"이라고 밝혔습니다.그는 이날 니혼게이자이신문(닛케이)에 실린 인터뷰에서는 적극 재정 기조가 시장금리 상승과 엔저 배경으로 꼽히는 데 대해 "무책임하게 국채 발행이나 감세를 한다는 것은 아니다"라고 강조했습니다.다카이치 총리는 역시 전날 한 닛케이와 인터뷰에서 중의원 해산에 따른 조기 총선 기능성과 관련해서는 "지금 필사적으로 하는 것은 추경 예산의 집행이다. 경제대책 효과를 국민이 실감하도록 몰두하고 있다"며 구체적인 언급은 피했습니다.다카이치 내각의 지지율이 이례적으로 높은 수준을 유지하면서 최근 자민당 내 일각에서는 중의원(하원) 조기 해산론이 제기되는 것으로 알려졌습니다.자민당과 일본유신회는 중의원 의석수 합계가 과반에 미치지 못해 법안과 예산안 통과 시 야당 협조가 필요한 상황입니다.이러한 형국을 타개하기 위해 중의원을 해산하고 다시 총선을 치르는 방안이 부상하고 있다는 것입니다.다카이치 총리는 갈등 중인 중일 관계와 관련해서는 "중국과 호혜적 관계를 포괄적으로 추진해 건설적이고 안정적인 관계를 구축해 나간다는 방침은 변함이 없다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)