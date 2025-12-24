뉴스
[현장영상] 미국에서 역주행 참변, 한인 남편 숨지고 임신 아내 중상

작성 2025.12.24 16:51
미국 조지아주에서 20대 운전자가 몰던 승용차가 역주행 4중 충돌 사고를 일으켜 한인 등 2명이 사망하고 2명이 중상을 입었습니다.

기부 사이트 '고펀드미'에 따르면, 최 씨 부부는 지난 6월 결혼한 신혼부부였는데요. 최 씨의 아내 렉시는 사고 당시 임신 중이었으며, 중환자실에서 치료받고 있으나 산모와 태아 모두 위독한 상황입니다.

렉시의 가족은 "렉시는 밝은 영혼을 지낸 남편을 너무 일찍 떠나보낸 슬픔 속에서, 아이를 지키기 위해 필사적으로 노력하고 있다"라고 홈페이지에서 밝혔습니다. 현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 채지원 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스부)



 
