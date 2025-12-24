[자막뉴스] "진짜 한 돈 100만원 찍겠네"…금값 오늘이 제일 싸다

국내 금값이 사상 최고치를 경신하며 순금 한 돈 가격이 처음으로 93만원을 넘어섰습니다.



한국금거래소에 따르면 어제 기준 국내 금값은 1돈, 3.75g 매입 시 가격이 93만6000원으로 90만원을 돌파했습니다.



순금 한 돈 가격이 계속 최고가를 경신해 100만원을 눈앞에 두고 있는 겁니다.



최근 금 한 돈 가격은 지난 한 달간 11.3% 올랐고 올 들어서는 무려 78.3%나 상승했습니다.



국제 금값도 온스당 4400달러로 2개월 만에 또 사상 최고치를 경신했습니다.



현지시간 지난 22일 금 가격은 전일 대비 온스당 1.87% 오른 4469.40달러에 마감했습니다.



금값이 오르면서 금을 기초자산으로 하는 상장지수펀드, ETF에도 투자 자금이 몰리고 있습니다.



일례로 한국투자신탁운용이 출시한 'ACE KRX금현물' ETF는 올 들어 개인투자자들이 1조 1440억원 순매수 한 거로 집계됐습니다.



트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 마두로 정권을 마약의 온상으로 규정하고 군사 행동 가능성까지 내비치면서 시장에서 안전자산 선호가 높아진데다, 미 연방준비제도의 금리 인하 기대, 주요국 중앙은행들의 금 매수세 확대까지 맞물리면서 금값이 급등했다는 분석입니다.



고물가 우려에 인플레이션 위험 분산 수단으로 금 선호도가 더 높아질 거란 전망도 있습니다.



증권가에서는 지난해부터 올해까지 금 가격이 대표적 위험자산인 주가와 함께 올랐다며, 유동성 공급의 수혜를 받은 금 가격이 전반적인 자산 가격을 끌어올리는 데도 일조하고 있다고 분석했습니다.



