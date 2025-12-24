'마약 혐의' 황하나, 캄보디아 도피 끝…경찰에 체포

▲ 황하나

마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외 도피 중이던 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨가 경찰에 체포됐습니다.경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황 씨를 체포해 조사 중이라고 오늘(24일) 밝혔습니다.황 씨는 2023년 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 타인 2명에게 투약한 혐의를 받고 있습니다.이와 관련 자세한 범죄 사실에 대해서는 조사가 더 필요하다고 경찰은 전했습니다.황 씨는 이 같은 마약 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 동남아로 도피했으며, 이후 캄보디아로 밀입국해 생활해 온 것으로 전해졌습니다.그러던 중 인터폴 청색수배(소재파악)가 내려진 상태였던 황 씨 측이 최근 경찰에 출석할 의사를 밝히면서 경찰이 체포 절차에 돌입했습니다.경찰은 캄보디아로 건너가 현지 영사와 협의를 거쳐 황 씨의 신병을 인수하고 국적기에서 체포영장을 집행했습니다.황씨는 오늘 오전 7시 50분 한국에 입국했으며, 현재 과천경찰서에서 조사받고 있습니다.경찰 관계자는 "수사 중인 사안이므로 자세한 내용은 말해줄 수 없다"고 했습니다.그는 2015년 5∼9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년형을 받았고, 이듬해 집행유예 기간에도 재차 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년 8개월을 선고받았습니다.(사진=연합뉴스)