정청래 "나경원, 천정궁 갔나 안 갔나…통일교 특검 대상 포함해야"

하정연 기자
작성 2025.12.24 10:38 조회수
정청래 "나경원, 천정궁 갔나 안 갔나…통일교 특검 대상 포함해야"
▲ 더불어민주당 정청래 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 24일 여야가 추진키로 한 '통일교 특검' 수사 대상에 국민의힘 나경원 의원 및 천정궁 인허가 관련 특혜 의혹을 포함해야 한다고 주장했습니다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "통일교 특검은 2022년 대선 과정에서 자행된 국민의힘의 '쪼개기 정치후원금 수수 의혹'과 '민원 청탁 의혹'의 실상을 낱낱이 밝혀야 한다. 민주당은 통일교 특검을 즉각 추진하겠다"며 이같이 밝혔습니다.

그는 한 언론 보도를 거론, "통일교가 2022년 3월 대선을 닷새 앞두고 국민의힘 핵심 관계자들을 만나 정치 후원금을 집중 전달하면서 교단의 민원 청탁을 넣었다는 정황이 확인됐다는 보도가 있다"며 "국민의힘 시도당 위원장 17명 중 14명이 쪼개기식 정치 후원금을 받았다는 의혹도 김건희 특검을 통해 드러났다"고 말했습니다.

그러면서 "그런데 국민의힘 나경원 의원은 천정궁에 갔나, 안 갔나. 국민은 궁금해한다"며 "나 의원도 이 궁금증을 해소하기 위해 특검 대상에 포함해야 하지 않을까"라고 했습니다.

또한 "천정궁 건축 인허가 과정에서의 가평군 특혜 의혹도 불거지고 있다. 이 역시 특검 대상에 포함해야 한다"고 언급했습니다.

정 대표는 "정교 유착은 우리 헌법에서 엄중히 금지하는 사안"이라며 "추경호 전 국민의힘 원내대표의 (계엄 해제) 표결 방해 의혹이 사실로 밝혀지고, 국민의힘과 통일교 유착이 유죄로 확정되면 국민의힘은 위헌 정당으로 해산돼야 한다"고 재차 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
