인어미닛, 여섯번째 신곡 발매…멤버 전원 작사 참여

3인조 보이그룹 인어미닛(IN A MINUTE)이 월간 프로젝트 여섯 번째 싱글을 발매한다.



인어미닛(재준, 준태, 현엽)의 월간 프로젝트 '월간미닛 Vol.6 - Credit'은 따뜻하면서도 경쾌함을 담아낸 밴드 사운드가 돋보이는 얼터너티브 장르의 곡으로 감미롭고 포근한 멤버들의 보컬이 돋보인다.



영화의 끝에서 보이는 크레디트처럼 1년의 마지막 순간 팬덤 이닝과의 한 해를 돌아보는 인어미닛의 마음을 담아낸 이번 곡은 1년간의 행보를 마무리하는 동시에 내년 새롭게 쓰일 이들의 미래를 더욱 기대하게 한다.



인어미닛은 지난 6월부터 매달 월간 프로젝트 '월간미닛'으로 다수의 자작곡을 선보이며 자신들의 음악적 역량을 뽐내고 있다. 'Credit' 역시 멤버 전원이 작사하고 재준, 준태가 작곡에 참여해 주도적인 음악 세계와 팬덤 이닝에 대한 사랑까지 아낌없이 담아내며 눈길을 끈다.



특히 인어미닛은 오는 28일 서울 가빈아트홀에서 연말 콘서트 'IN A MINUTE : OUR MINUTE' 개최를 앞두고 신곡을 공개하는 만큼 팬들 앞에서 신곡 라이브 무대를 최초로 공개하며 올 한 해를 마무리할 예정이다.



한편 인어미닛(IN A MINUTE)의 월간 프로젝트 월간미닛 여섯 번째 앨범 'Credit'은 24일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며 공식 유튜브 채널을 통해서 라이브 클립도 공개된다.



사진 : 엠오엠엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)