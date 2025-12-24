뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

2026 KLPGA 투어, 역대 최대 규모…31개 대회 총상금 347억 원

손근영 국장
작성 2025.12.24 10:16 조회수
2026 KLPGA 정규투어 일정 (사진=한국여자프로골프협회 제공, 연합뉴스)
▲ 2026 KLPGA 정규투어 일정

2026년 시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어가 모두 31개 대회, 총상금 347억 원 규모로 팬들을 찾아갑니다.

한국여자프로골프협회는 내년 시즌 정규 투어 대회 평균 상금은 약 11억 2천만 원으로 역대 최대 규모라며 총상금도 지난해 346억 원 보다 1억 원 증가했다고 발표했습니다.

새 시즌엔 4개 대회가 새로 열립니다.

내년 3월 태국에서 열리는 총상금 12억 원 규모의 시즌 개막전과 내년 4월에 펼쳐질 총상금 10억 원 규모의 국내 개막전 더 시에나 오픈(가칭), 4월에 예정된 DB위민스 챔피언십(가칭·총 상금 12억 원), 10월에 열리는 12억 원 규모의 오픈 대회(대회명 미정)가 새롭게 팬들을 만납니다.

상금이 증액된 대회는 모두 2개로, 넥센·세인트나인 마스터즈가 지난해보다 1억 원 증액된 10억 원, 셀트리온 퀸즈 마스터즈는 지난해 12억 원에서 3억 원이 오른 15억 원으로 책정됐습니다.

아울러 새 시즌 열리는 31개 대회는 사상 처음으로 모두 총상금 10억 원 이상 규모로 열립니다.

가장 많은 상금이 걸린 대회는 셀트리온 퀸즈 마스터즈와 KLPGA 챔피언십, 하나금융그룹 챔피언십, 하이트진로 챔피언십으로 각각 총상금 15억 원이 걸렸습니다.

(사진=한국여자프로골프협회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
손근영 국장 사진
손근영 국장페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지