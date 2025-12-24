뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

논산훈련소까지 KTX로 한 번에…국토부, 호남선 '굽은 길' 편다

전형우 기자
작성 2025.12.24 10:05 수정 2025.12.24 10:06 조회수
논산훈련소까지 KTX로 한 번에…국토부, 호남선 '굽은 길' 편다
▲ 충남 논산 육군훈련소 입소 기념 촬영하는 입영 장정

앞으로 충남 논산 육군훈련소에 입소하는 예비 장병과 가족들이 KTX를 타고 훈련소 앞까지 갈 수 있게 됩니다.

국토교통부는 호남선 고속화(대전 가수원∼논산 구간) 건설 사업 기본계획을 24일 최종 확정·고시한다고 밝혔습니다.

이 사업은 일제강점기인 1914년 놓인 호남선 가수원역∼논산역 구간의 구불구불한 선형을 바로잡고 기존 노후 시설도 정비해 시속 250㎞의 KTX-이음 열차가 다닐 수 있게 하는 것입니다.

강경선과 연계해 훈련소 앞에는 '신연무대역'도 새로 짓습니다.

총사업비는 약 9천200억원입니다.

사업은 기본 및 실시설계를 거쳐 오는 2029년 착공 후 2034년 완료·개통할 예정입니다.

사업이 마무리되면 KTX 기준 운행 시간이 현재보다 약 14분가량 짧아집니다.

서대전∼익산은 58분에서 44분으로, 서대전∼광주송정은 1시간 36분에서 1시간 22분으로 줄어듭니다.

이에 따라 연간 수십만 명에 달하는 입소 장병들과 가족 등 면회객이 호남선 KTX를 통해 더 편하고 빠르게 논산훈련소로 이동할 수 있게 되고, 훈련소 인근의 극심한 도로 정체 또한 일부 완화될 것으로 국토부는 기대했습니다.

윤진환 국토부 철도국장은 "호남선 고속화 사업은 국민들에게 보다 안전하고 빠른 철도 서비스를 제공하고, 서대전 등 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다"며 "사업을 차질 없이 진행하도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

(사진=육군 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지