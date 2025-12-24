새해 첫 해 오전 7시 26분 독도에서 가장 먼저 뜬다

▲ 2025년 을사년 새해 첫날인 1일 오전 부산 해운대구 해운대해수욕장을 앞바다에 새해 첫 해돋이에 나선 선박들

새해 첫 해는 오전 7시 26분 독도에서 가장 먼저 볼 수 있을 전망입니다.오늘(24일) 한국천문연구원에 따르면 2026년 떠오르는 새해 첫 해는 독도에서 가장 먼저 볼 수 있으며, 오전 7시 31분 울산 간절곶과 방어진을 시작으로 내륙지방에서도 볼 수 있습니다.오는 31일 가장 늦게 해가 지는 곳은 신안 가거도로 오후 5시 40분까지 지는 해를 볼 수 있고, 육지에서는 전남 진도의 세방낙조에서 오후 5시 35분까지 볼 수 있습니다.오늘 발표된 일출 시각은 해발고도 0ｍ를 기준으로 계산된 시각으로, 고도가 높을수록 일출 시각이 빨라져 해발고도 100ｍ에서의 실제 일출 시각은 발표 시각에 비해 2분가량 빨라집니다.일출은 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선)에 나타나기 시작할 때를 의미하고, 일몰은 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선) 아래로 사라지는 순간을 의미합니다.기타 지역의 일출·몰 시각은 한국천문연구원 천문우주지식정보 홈페이지의 생활천문관(http://astro.kasi.re.kr/life/pageView/6)에서 찾아볼 수 있습니다.한편 내년에는 정월 대보름날 개기월식이 진행되고, 크리스마스이브에 가장 큰 보름달을 볼 수 있을 전망입니다.내년 3월 3일은 정월대보름인데 달이 지구의 본그림자에 완전히 가리는 개기월식 현상이 있습니다.오후 6시 49분 48초 달 일부분이 가려지는 부분식이 시작되고, 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 개기식은 오후 8시 4분에 시작돼 오후 8시 33분 42초에 최대가 됩니다.오후 9시 3분 24초에 개기식이 종료되며, 이후 부분식은 오후 10시 17분 36초에 끝이 납니다.이번 월식은 동아시아, 호주, 태평양, 아메리카에서 관측할 수 있습니다.우리나라에서는 달이 뜨기 전부터 월식이 진행돼 끝날 때까지 전 과정을 볼 수 있습니다.3대 유성우라 불리는 1월 사분의자리 유성우, 8월 페르세우스자리 유성우, 12월 쌍둥이자리 유성우도 예년처럼 볼 수 있습니다.2월 17일에는 금환일식이 있고 8월 13일에 개기일식이 있습니다.이 두 번의 일식 모두 우리나라에서는 볼 수 없습니다.6월 16일 저녁부터 18일 오후 8시 30분 정도까지는 밤하늘에서 금성, 목성, 수성, 달을 한꺼번에 볼 수 있습니다.내년 가장 큰 보름달은 12월 24일에 뜨는 달이고, 가장 작은 보름달은 5월 31일에 뜹니다.가장 큰 달과 가장 작은 달의 크기는 약 14% 정도 차이가 납니다.(사진=연합뉴스)