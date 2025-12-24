교황, '성탄절 휴전' 촉구…"러시아의 거부에 큰 슬픔"

▲ 기자 질문에 답하는 레오 14세 교황

레오 14세 교황이 성탄절을 앞두고 우크라이나 등 전 세계 분쟁지역의 '성탄절 휴전'을 촉구했습니다.교황은 이와 함께 최근 미국 일리노이주에서 통과된 말기 환자 조력사 허용법에 대해 강한 유감을 표명했습니다.로이터 통신에 따르면, 교황은 현지시간으로 어제(23일) 로마 인근 카스텔 간돌포에서 기자들과 만나 "선의를 가진 모든 이들에게 평화의 날을 존중해줄 것을" 호소했습니다.또 "온 세상에 24시간의 평화가 찾아오길 바란다"고 강조했습니다.교황은 특히 우크라이나 전쟁과 관련해 "저를 크게 슬프게 하는 일 중 하나는 러시아가 휴전 요청을 거부한 것으로 보인다는 사실"이라고 말했습니다.러시아는 2022년 2월 우크라이나를 침공한 이후 만 4년 가까이 전쟁을 이어가고 있으며, 휴전이 우크라이나에 군사적 이점을 준다는 이유로 국제사회의 휴전 요청을 거부해왔습니다.미국이 협상 중재에 나섰지만, 휴전을 위한 확실한 돌파구가 보이지 않고 있습니다.또한, 교황은 미국 일리노이주 JB 프리츠커 주지사가 지난 12일 말기 환자가 의료적 도움을 받아 스스로 생을 마감할 수 있게 하는 법안에 서명한 것을 두고 "매우 실망했다"며 공개적으로 비판했습니다.일리노이주 시카고 출신인 교황은 지난달 바티칸에서 프리츠커 주지사를 만나 해당 법안에 대해 "매우 분명히" 의견을 전달했다고 밝혔습니다.이 법은 여명이 6개월 이내로 남았다고 판단되는 말기 환자를 대상으로 내년 9월부터 시행됩니다.정치 현안에 대한 언급을 자제하는 교황이 미국의 개별 주 법안에 대해 직접적으로 비판 목소리를 낸 것은 이례적입니다.가톨릭교회는 생명이 잉태부터 자연사에 이르기까지 신성하다는 가르침에 따라 조력자살을 포함한 모든 형태의 생명 종결에 반대해 왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)