'케데헌' 더피의 조상, 까치호랑이 조선시대 포인트 벽지였다고?ㅣ리움 소장품연구실장 조지윤 [커튼콜 293]

넷플릭스 애니메이션 〈케이팝 데몬 헌터스〉의 씬스틸러 '더피'는 까치와 함께 다니는 호랑이 캐릭터죠. 이 캐릭터의 원형은 조선 후기에 유행한 민화 호작도(虎鵲圖)에 있습니다. 커튼콜 293회에서는 리움미술관 조지윤 소장품연구실장과 함께 호작도의 역사와 의미를 집중 탐구합니다. 까치호랑이 그림이 조선시대 '포인트 벽지'로 쓰였다는 사실, 아셨나요? 홀대받던 민화를 재조명한 선구자 이야기, 포장지로 사용돼 없어질 뻔한 '피카소 호랑이' 사연까지, 호작도에 담긴 해학과 하이브리드적 상상력, 바보의 미학을 살펴봅니다. 호작도 주요 작품들도 함께 감상합니다.
진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 리움 소장품연구실장 조지윤ㅣ글·편집 : 김은혜 PD
출처제공 : 리움 미술관
