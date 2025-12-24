국제 금은시세, 카리브해 긴장고조에 사상 최고치 경신

▲ 골드바

미국과 베네수엘라 간 군사 긴장이 고조되면서 현지시간으로 어제(23일) 금과 은 등 귀금속 가격이 사상 최고치를 또다시 경신했습니다.뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 선물 종가는 온스당 4천505.7달러로, 전장보다 0.8% 올랐습니다.로이터 통신에 따르면 금 현물 가격도 이날 장중 온스당 4천497.55달러까지 고점을 높여 사상 최고치를 경신했습니다.미 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미군은 카리브해 지역으로 특수작전 항공기 등 병력을 증강해 지정학적 긴장감을 고조시켰습니다.도널드 트럼프 미 행정부는 카리브해 지역을 오가는 마약 카르텔의 선박을 격침한 데 이어 최근에는 베네수엘라 니콜라스 마두로 정권의 주요 자금원인 원유 수출을 차단하기 위해 유조선을 나포하기 시작했습니다.트럼프 대통령은 베네수엘라 지상에서도 마약 카르텔을 상대로 군사 작전을 개시할 가능성을 제기해온 바 있습니다.은 현물 가격도 이날 장중 3% 넘게 오른 온스당 71.49달러로 사상 최고치 기록을 경신하며 온스당 70달러선을 돌파했다고 로이터 통신은 전했습니다.제이너 메탈스의 피터 그랜트 선임 금속 전략가는 은 가격 랠리에 대해 "기저에는 산업 수요 증가에 대응하지 못한 공급 부족이 자리하고 있다"면서도 "달러화 가치 약세 및 금리 하락 기대감이 매수 수요를 늘리고 있다"라고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)