뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 외국인 반응 제대로 터졌다…사상 첫 '1.5조 잭팟' 주문 폭주

SBS 뉴스
작성 2025.12.24 10:13 수정 2025.12.24 10:19 조회수
PIP 닫기
전북 익산의 한 김 가공 업체입니다.

10여 년 전부터 김을 원재료로 한 가공식품을 동남아 국가로 수출해 왔는데, 최근에는 러시아와 미국 등으로 판로를 넓혔습니다.

한류 바람을 타고 K푸드에 대한 관심이 커지면서, 건강식품에 대한 수요도 빠르게 늘었기 때문입니다.

[강병욱/정담김 총괄본부장 : 러시아 모 프로그램에서 '김에는 비타민 D가 매우 많이 들어있다'. 그래서 약간 헬쓰푸드(건강식품)로써 각광을 받음으로써 수출이 많이 성장하고 있습니다. ]

이 수산물 가공업체는 황태를 원재료로 한 과자를 개발해 미국 시장 진출에 성공했습니다.

현지에서 밀가루와 감자, 옥수수 등 고탄수화물 식품에 대한 거부감이 상당하다는 사실을 기회로 활용한 겁니다.

[심의현/선해수산 대표 : 앞으로 스낵도 기능화될 거다. 그래서 단백질이라든지 저당이랄까 고 식이섬유, 여러 가지 성분에 대한 기능성 스낵들이 앞으로 시장이 만들어지고 있고…. ]

건강식에 대한 지구촌의 관심이 커지면서 국내 수산물 가공식품 수출이 탄력을 받고 있습니다.

지난달 사상 첫 10억 달러, 1조 5천억 원의 수출 실적을 기록한 김은 중국과 태국, 베트남 등 아시아 국가를 넘어 북미와 유럽, 호주 등 세계 각지에서 주문이 늘고 있습니다.

수출 품목도 김밥용 김과 김 스낵, 조미 김 등으로 다양합니다.

[송혁환/한국식품산업클러스터진흥원 부장 : 식품이라는 게 문화와 결합할 때 시너지가 난다고 보고 있습니다. 문화와 결합된 식품 산업이 앞으로 발전해 나갈 수 있는 여지를 찾고자 저희도 노력하고 있는 상황입니다. ]

정부는 수산물 가공품 수출을 늘리기 위해 한류 마케팅과 연계한 홍보를 강화하고 양식장 등 생산 기반 확대와 가공 설비 현대화에도 지원을 아끼지 않을 방침입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지