류승완 신작 '휴민트', 설 연휴 공략…내년 2월 11일 개봉

'휴민트'는 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. 류승완 감독이 '베테랑 2' 이후 2년 만에 내놓는 신작으로 조인성, 박정민, 신세경이 주연을 맡았다.
24일 공개된 첫 번째 포스터에는 국제범죄의 정황을 추적하는 국정원 블랙 요원 조 과장(조인성)을 중심으로 블라디보스토크에 급파된 북한 보위성 조장 박건(박정민), 박건의 존재를 경계하는 북한 총영사 황치성(박해준), 조 과장과 접선하게 된 북한 식당 종업원 채선화(신세경)의 모습이 담겼다. 네 배우의 조합만으로도 차가운 블라디보스토크를 배경으로 한 강렬한 이야기가 관객들의 기대감을 모은다.
또 다른 포스터에는 네 인물들의 프로필을 몽타주처럼 그려내며 류승완 감독이 펼쳐낼 인물 중심의 강렬한 이야기에 대한 궁금증을 자아낸다. 여기에 '휴민트'의 뜻인 '사람을 통한 정보활동'(Human intelligence)이라는 포스터 위의 문구가 영화의 소재를 설명해 준다.
늘 함께 공개된 런칭 예고편에서는 4인 캐릭터들의 모습과 짜릿한 시네마틱 경험을 예고하는 추격, 총격 액션씬이 눈길을 끈다. 날카로운 비주얼로 변모한 조인성, 박정민, 박해준의 모습부터 신세경의 신비로운 모습까지 극장가에서 놓칠 수 없는 배우들의 등장을 알린다.
'휴민트'는 '베를린', '모가디슈'에 이어 류승완 감독의 해외 로케이션 3부작으로 라트비아 로케이션을 통해 블라디보스토크 특유의 풍광을 담아냈다. 여기에 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등 매력적인 배우들의 시너지가 더해져, 2026년 최고 기대작 중 한 편으로 꼽힌다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
