'데뷔 14년' B1A4, '비원에이포컴퍼니' 설립 확인…"멤버 3명 모두 이사로"

그룹 B1A4가 데뷔 14년 만에 자체 회사를 설립하며 새로운 출발에 나섰다.



WM엔터테인먼트는 지난 23일 공식 입장을 통해 B1A4(신우, 산들, 공찬)와의 전속계약 종료를 알렸다. WM은 "멤버들과 심도 있는 논의 끝에 전속 계약을 종료하기로 협의했다"며 "계약은 종료되지만 오랜 인연을 바탕으로 향후에도 지속적인 협업과 해외 활동 관련 업무 협력은 이어갈 예정"이라고 밝혀 원만한 결별임을 강조했다.



이 같은 발표가 나온 직후, B1A4의 공식 홈페이지와 SNS 채널에는 변화가 감지됐다. 크리스마스 스냅 사진을 비롯해 챌린지 영상과 메이킹 콘텐츠가 연이어 공개되며 사실상 '새 시즌'을 알리는 분위기가 형성됐다.



특히 법인 등기부등본 확인 결과, '비원에이포컴퍼니'라는 상호의 법인이 지난 12월 22일 설립된 사실이 확인됐다. 해당 법인에는 신우, 산들, 공찬 등이 사내 이사로 등재돼 B1A4의 독립적인 활동을 위한 체계적으로 준비했음을 시사했다.



팬들 사이에서는 "걱정했는데 오히려 기대가 된다", "이름을 지켰다는 것만으로도 의미가 크다", "이제 진짜 B1A4의 다음 챕터가 시작된 것 같다"는 반응이 이어지고 있다.



B1A4는 2011년 4월 데뷔해 한국과 일본에서 인기를 끌었으며, 멤버들이 음악뿐 아니라 뮤지컬, 연기에도 도전하며 영역을 확장했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)