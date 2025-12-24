메이저 5승 켑카 "LIV 골프와 결별, 향후 계획 미공개"

▲ 브룩스 켑카(오른쪽)

남자 골프 메이저 대회에서 5번 우승한 브룩스 켑카(미국)가 사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프 활동을 중단합니다.켑카는 24일(한국시간) 자신의 매니지먼트 회사를 통해 "LIV 골프와 결별하기로 했다"며 "사우디아라비아 국부펀드(PIF) 야시르 알 루마얀 총재와 LIV 골프 스콧 오닐 대표이사, 팀 동료와 팬들에게 감사하게 생각한다"고 밝혔습니다.1990년생 켑카는 2017년과 2018년 US오픈을 2연패 했고, 미국프로골프협회(PGA) 챔피언십에서도 세 번 우승했습니다.PGA 투어에서 뛰면서 올린 8승 가운데 4승을 메이저 대회에서 일궈내 '메이저 사냥꾼'이라는 별명도 있습니다.2022년 6월 LIV 골프로 옮긴 그는 2023년 PGA 챔피언십에서 우승하며 LIV 골프 소속 선수로는 최초로 '메이저 챔피언'이 됐습니다.미국 골프 전문 매체 골프채널은 "켑카와 LIV 골프의 계약이 1년 남은 것으로 알려진 가운데 그의 향후 계획은 공개되지 않았다"고 전했습니다.켑카는 "지금이 가족과 더 많은 시간을 보내기에 적절한 시기라고 판단했다"며 "앞으로도 LIV 골프를 응원하며 리그와 선수들의 성공을 기원하겠다"고 밝혔습니다.또 "골프에 대한 열정은 변함없고, 앞으로 활동 소식도 팬들께 전하겠다"고 덧붙여 이번 결정이 선수 생활 은퇴는 아니라는 뜻을 내비쳤습니다.PGA 투어는 켑카의 결정이 알려진 이후 "켑카는 매우 훌륭한 프로 선수"라며 "그와 그의 가족의 미래에 성공을 기원한다"고 우호적인 메시지를 발표했습니다.이어 "PGA 투어는 최고의 선수들에게 위대한 업적에 도전할 수 있는 경쟁력 있는 환경을 계속 제공하고 있다"며 켑카의 PGA 투어 복귀 가능성을 열어둔 듯한 모습을 보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)