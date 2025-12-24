아스널, 리그컵 4강 진출…팰리스에 승부차기 승리

▲ 승부차기 승리를 기뻐하는 아스널 선수들

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 아스널이 승부차기 끝에 크리스털 팰리스를 제압하고 카라바오컵 4강행 막차를 탔습니다.아스널은 오늘(24일·한국시간) 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린 크리스털 팰리스와 2025-2026 카라바오컵 8강에서 1-1로 비긴 뒤, 승부차기에서 8-7로 이기며 4강에 진출했습니다.이 대회에서 두 차례(1986-1987시즌, 1992-1993시즌) 우승한 아스널은 33년 만의 정상 탈환 도전 기회를 이어갔습니다.아스널이 준결승에 합류하면서 이번 시즌 카라바오컵 4강 대진도 완성됐습니다.아스널은 첼시와 맞붙고, 뉴캐슬은 맨체스터 시티와 대결합니다.준결승은 홈 앤드 어웨이 방식으로 내년 1월부터 2월에 걸쳐 치러집니다.아스널은 볼 점유율에서 68.7% 대 31.3%로 앞섰고, 슈팅에서도 25개(유효슈팅 7개) 대 8개(유효슈팅 1개)로 압도했지만, 상대 자책골로 선제골을 넣은 뒤 후반 추가시간 동점 골을 내주며 승부차기까지 가는 힘겨운 경기를 펼쳤습니다.전반을 득점 없이 마친 아스널은 후반 35분에야 골 맛을 봤습니다.부카요 사카의 오른쪽 코너킥 이후 리카르도 칼라피오리의 헤더 시도가 수비수 몸에 맞고 나오면서 이어진 문전 혼전 상황에서 공은 크리스털 팰리스 수비수 막상스 라크루아의 발에 맞고 자책골이 됐습니다.하지만 기쁨도 잠시였습니다.후반 추가시간 공세를 펼친 크리스털 팰리스는 페널티지역 왼쪽 측면에서 투입된 프리킥을 마크 게히가 골대 정면에서 마무리하며 극적인 동점 골을 터뜨렸습니다.결국 전후반 혈투는 1-1로 마무리됐고, 대회 규정에 따라 연장전 없이 곧바로 승부차기에 돌입했습니다.피를 말리는 승부차기에서 승자는 아스널이었습니다.7번 키커까지 모두 성공하며 팽팽하게 이어진 승부차기는 8번 키커에서 희비가 갈렸습니다.아스널의 8번 키커 윌리엄 살리바는 득점에 성공했고, 크리스털 팰리스의 8번 키커 라크루아의 슈팅은 골키퍼 케파 아리사발라가가 막아냈습니다.결국 아스널이 4강 진출의 기쁨을 맛본 가운데, 크리스털 팰리스의 라크루아는 자책골에 이어 승부차기 실축까지 겪는 아쉬운 하루를 보냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)