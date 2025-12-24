하퍼도 WBC 미국대표팀 출전 선언…"역대 최강 타선"

▲ 브라이스 하퍼
월드베이스볼클래식(WBC)에서 정상 탈환을 노리는 미국 야구대표팀에 또 한 명의 강타자가 합류합니다.
미국프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스의 간판타자 브라이스 하퍼는 오늘(24일·한국시간) 사회관계망서비스를 통해 내년 3월 열리는 WBC 출전 의사를 밝혔습니다.
하퍼는 “15살 때 처음 가슴에 국기를 달았는데 그때 기분을 잊을 수가 없다”며 “내년 WBC에 미국 대표로 출전하는 것을 발표하게 돼 매우 기쁘다”고 말했습니다.
하퍼는 올 시즌 초반 손목 부상으로 한 달여 결장했으나, 132경기에서 타율 0.261, 27홈런, 75타점, OPS 0.844를 기록했습니다.
2015년과 2021년 내셔널리그 최우수선수로 뽑혔던 하퍼는 내년 WBC 미국대표팀에서 주전 1루수로 기용될 전망입니다.
이에 따라 미국은 대표팀 주장으로 선임된 에런 저지와 양 리그 홈런왕 칼 롤리, 카일 슈워버 등으로 역대 최강 타선을 꾸릴 수 있게 됐습니다.
또 미국은 올 시즌 양 리그 사이영상 수상자인 태릭 스쿠벌과 폴 스킨스도 최근 WBC 대표팀 참가를 선언하면서 철벽 마운드도 구축했습니다.
투타에 걸쳐 메이저리그 올스타가 총출동하는 미국은 객관적인 전력에서 다른 국가를 크게 압도할 것으로 보입니다.
미국은 야구 종주국으로 불리지만, 그동안 5번 열린 WBC에서 2017년 한 차례 우승하는 데 그쳤습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
