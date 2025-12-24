윔블던 테니스 5번 제패 윌리엄스, 이탈리아 배우와 결혼

▲ 프레티(왼쪽)와 윌리엄스

윔블던 테니스 대회 여자 단식에서 5번 우승한 비너스 윌리엄스가 결혼했습니다.윌리엄스는 오늘(24일) 자신의 소셜미디어를 통해 "지난 주말 미국 플로리다주 팜비치에서 안드레아 프레티와 결혼했다"고 밝혔습니다.1980년생인 윌리엄스는 2000년 윔블던에서 처음 메이저 대회 단식 정상에 올랐고, 2001년과 2005년, 2007년, 2008년에도 윔블던 여자 단식을 제패했습니다.또 US오픈에서는 2000년과 2001년 단식 우승을 차지하는 등 2000년대 초·중반 여자 테니스 최강자로 군림했습니다.아직 현역 선수로 활동 중인 윌리엄스는 올해 7월 여자프로테니스(WTA) 투어 단식 최고령 승리 2위 기록을 세웠습니다.이 부문 1위는 2004년 윔블던에서 47세 나이로 단식 승리를 따낸 마르티나 나브라틸로바가 갖고 있습니다.현재 WTA 투어 단식 세계 랭킹에 올라 있는 선수 가운데서는 윌리엄스가 최고령입니다.덴마크계 이탈리아인인 남편 프레티는 윌리엄스보다 8살 어린 배우 겸 모델, 프로듀서입니다.현재 WTA 투어 단식 세계 랭킹 575위인 윌리엄스는 2026년 1월 뉴질랜드에서 열리는 WTA 투어 대회에 출전할 예정입니다.(사진=게티이미지)