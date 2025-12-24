뉴스
[뉴욕증시] S&P500 최고치 경신…기술주·AI가 견인

SBS 뉴스
작성 2025.12.24 07:46
미증시 삼대지수가 4거래일 연속 상승세를 이어갔습니다.

나스닥이 0.57% 올랐고 S&P500은 6900선을 넘어서며 사상 최고치를 기록했습니다.

업종별로는 커뮤니케이션과 에너지가 0.7% 오르며 돋보였습니다.

연휴로 거래일이 단축된 이번 주 대형 기술주들과 AI 관련주들이 지수 상승을 이끌었습니다.

정부 셧다운으로 발표가 지연됐던 미 3분기 미국 경제 성장률이 4.3%를 기록하며 시장 예상치였던 3.3%를 크게 웃돌았습니다. 

또 차기 연준회장 유력 후보인 케빈 해셋 위원장은 미국 경제가 3분기에 예상보다 훨씬 빠른 속도로 성장했음에도 불구하고 연준이 금리를 충분히 빠르게 인하하지 않고 있다고 밝히기도 했습니다.

또한 미 경제조사단체 콘퍼런스보드에 따르면 12월 미국 소비자신뢰지수가 89.1로, 전월대비 3.8포인트 하락하며 시장 전망치를 밑돌며, 소비 심리가 악화된 모습을 보여줬습니다.

한편 금과 은 선물 가격은 이틀 연속 사상 최고치를 경신했고 원자재 가격도 상승세를 이어갔습니다.

종목별로 살펴보면 알파벳이 구글 클라우드가 정부 제네시스 미션을 지원하기 위해 미 에너지부와 협력한다고 공식 발표하자 1.4% 올랐고, 브로드컴과 TSMC가 미중 우려 완화 속 각각 2% 1%올랐습니다.

크리스마스 이브인 24일 미장은 우리 시간으로 새벽 3시에 조기 폐장하고 크리스마스 당일은 휴장합니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
