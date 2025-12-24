'돌싱포맨' 효연 "소녀시대, 누가 먼저 결혼할지 서로 눈치…내가 제일 먼저 하고 싶어"

효연이 소녀시대의 결혼을 언급했다.



23일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 김준현, 브라이언, 효연, 손태진이 게스트로 등장했다.



이날 소녀시대 효연은 과거 연습생 시절 햄버거 하나를 먹기 위해 반성문 300자를 썼다며 "그런데 난 하지 말라 하면 악착같이 하고 싶다"라고 말했다.



이어 그는 "절대 연애하지 마라 하면 연애도 하고 싶더라"라며 "난 안 하고 있는데 누가 하다가 혼났다면 해도 되는 거 구나 생각했다"라고 남다른 의식의 흐름을 언급했다.



효연은 "새벽 4시 즈음 모두 잠이 들면 몰래 나갔다. 그 시간에 갈 곳이 없으니 한강으로 갔다"라며 "한강에서 그 시간에 벙거지나 캡모자를 쓰면 다 연예인이라는 말들이 있었다. 그래서 맞은편에서 벙거지를 쓴 사람이 보이면 서로 뒤돌아서 갔다"라며 "그래도 스릴이 넘치고 좋았다"라고 당시를 떠올렸다.



탁재훈은 "지금 소녀시대는 한 명도 결혼을 안 했잖냐. 서로 눈치 보고 있을 것 같다"라고 했다. 그러자 효연은 "진짜 눈치 보고 있다. 저는 눈치가 보이고 신경이 쓰인다"라고 솔직하게 말했다.



그리고 멤버 중 누가 제일 먼저 결혼할 거 같냐는 질문에 "제가 하고 싶다. 저는 정말 갑자기 결혼을 하고 싶다. 갑자기 잠들어서 갈 수도 있잖냐"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)