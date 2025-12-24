'돌싱포맨' 손태진 "오디션 우승 상금 6억, 1년 반 정도는 그대로 둬"···이유는?

손태진이 우승 상금에 대해 말했다.



23일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 김준현, 브라이언, 효연, 손태진이 게스트로 등장했다.



이날 이상민은 손태진에 대해 "어머님들의 트로트 아이돌"이라고 소개했다. 또한 "서울대 성악과 출신으로 성악 오디션과 트롯 오디션에서 우승했다"라고 덧붙였다.



이어 이상민은 "트롯 오디션 상금만 6억 2천967만 원이다. 적어도 지금 7, 8억 정도 갖고 있지 않냐?"라고 단도직입적으로 물었다.



이에 다른 멤버들도 "그 돈 어디 썼냐? 지금 남아있냐? 투자했냐? 엄마아빠한테 얼마 줬냐?"라며 추궁했다.



그러자 손태진은 "1년 반 정도는 그대로 통장에 뒀다. 아예 안 쓰고 그대로 뒀다"라고 말했다.



이를 들은 탁재훈은 "그러면 빌려줄 수 있냐?"라고 너스레를 떨었다. 이에 손태진은 "국민들이 만들어준 우승의 자리라서 상금을 함부로 건들지 못했다. 그러다가 전세금에도 보태고 효도도 하고 그랬다"라고 솔직하게 말했다.



그러자 탁재훈은 "돈은 건드려 본 사람이 건드려야 된다. 제가 좀 건드려도 되겠냐?"라고 농담을 했고, 이상민은 "그 누구에게도 빌려주지 마라"라며 당부를 해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)