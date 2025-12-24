흐린 크리스마스이브…출근할 때 빙판길·살얼음 조심

▲ 명동 찾아온 크리스마스 트리

크리스마스이브이자 수요일인 오늘(24일) 전국이 대체로 흐리겠습니다.아침까지 남부 지방에 비가 내리겠고 경상권 동부와 제주도는 오전까지 비가 이어지겠습니다.동해안과 부산·울산, 제주도는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.예상 강수량은 제주도와 울릉도·독도 5∼10㎜, 전라권 5㎜ 안팎, 경상권 5㎜ 미만입니다.비로 젖은 지면이 밤사이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 출근길 교통안전에 유의해야겠습니다.오늘 오전 5시 현재 기온은 서울 3.0도, 인천 2.3도, 수원 2.7도, 춘천 0.2도, 강릉 5.4도, 청주 3.1도, 대전 3.4도, 전주 4.9도, 광주 7.5도, 제주 13.3도, 대구 4.4도, 부산 10.9도, 울산 7.4도, 창원 6.8도 등입니다.낮 기온은 4∼12도로 예년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠습니다.바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠습니다.안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해 1.0∼3.5ｍ, 남해 1.0∼2.5ｍ로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)