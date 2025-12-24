올해 주식부호 1위는 이재용…BTS 멤버도 상위권

이미지 확대하기

▲ 이재용 삼성전자 회장

올해 말 기준 국내 주식부호 상위 100인의 지분 가치가 1년 사이 약 70조 원 늘어나 177조 원에 달한 것으로 집계됐습니다.기업데이터연구소 CEO스코어는 지난해 12월 말과 이달 19일 상장사 개별 주주별 보유 주식과 주식 가치를 조사한 결과, 상위 100인의 지분 가치가 107조 6천314억 원에서 177조 2천131억 원으로 69조 5천817억 원, 64.6% 증가했다고 집계했습니다.지분 가치 1위는 이재용 삼성전자 회장이 차지했습니다.이 회장의 보유 주식 가치는 지난해 말 12조 330억 원에서 이달 19일 23조 3천590억 원으로 11조 3천260억 원, 94.1% 급증했습니다.이는 이 회장이 보유한 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명 주가가 상승한 영향으로 풀이됩니다.이 회장의 삼성전자 주식 가치는 같은 기간 5조 1천885억 원에서 10조 3천666억 원으로 5조 1천781억 원, 99.8% 늘었습니다.삼성물산과 삼성생명 주식 가치도 각각 4조 5천468억 원, 116.9%, 1조 2천569억 원, 63.5% 증가했습니다.이 회장은 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장이 보유한 삼성물산 주식 180만 8천577주, 지분율 1.06%를 증여받을 예정으로, 보유 주식 가치는 더 늘어날 전망입니다. 증여일은 내년 1월 2일입니다.2위는 조정호 메리츠금융지주 회장으로, 지분 가치는 같은 기간 5천474억 원, 5.4% 증가한 10조 7천131억 원을 기록했습니다.3위부터 5위까지는 홍라희 명예관장 9조 8천202억 원, 이부진 호텔신라 사장 8조 8천389억 원, 이서현 삼성물산 사장 8조 1천173억 원으로 삼성가 세 모녀가 이름을 올렸습니다.상위 10인 가운데 창업 1세대 주식부호로는 박순재 알테오젠 대표가 4조 5천723억 원으로 8위, 방시혁 하이브 의장이 4조 1천230억 원으로 10위에 올랐습니다.이와 함께 남도현 에임드바이오 CTO 1조 5천615억 원, 김병수 로보티즈 대표 9천746억 원, 김동관 한화그룹 부회장 6천235억 원, 이행명 명인제약 회장 5천408억 원 등 20명이 새롭게 주식부호 상위 100인에 진입했습니다.또 1988년생 김병훈 에이피알 대표는 지분 가치 2조 9천47억 원으로 이름을 올렸습니다.오준호 레인보우로보틱스 창업자의 자녀인 오수정 씨는 1986년생으로, 주식부호 상위 100인 가운데 30대 부호에 포함됐습니다.30세 이하 상장사 주식부호 상위 100인의 지분 가치도 8천10억 원, 47.8% 증가했습니다.이 가운데 지분 가치가 1천억 원을 넘긴 인물은 곽동신 한미반도체 회장의 장남 곽호성 씨와 차남 곽호중 씨가 각각 2천865억 원을 기록했습니다.이성엽 에스엘 부회장의 장남 이주환 씨도 1천2억 원으로 포함됐습니다.이 밖에도 K-팝 그룹 방탄소년단 멤버 지민과 뷔, 정국이 30세 이하 상장사 주식부호 상위 100인에 이름을 올렸습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)