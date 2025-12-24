'차량 링거' 전현무 의료법 위반 고발당해…"적법한 진료" 해명

▲ 전현무 링거 논란

차량에서 링거를 맞는 장면이 포착돼 논란을 빚은 방송인 전현무(48)가 경찰에 고발당했습니다.어제(23일) 언론 취재에 따르면 서울 강남경찰서는 최근 국민신문고를 통해 전현무를 의료법 위반 혐의로 수사해달라는 고발장을 접수했습니다.전현무는 2016년 차량 내에서 링거를 맞는 모습이 담긴 MBC '나 혼자 산다' 방영분이 뒤늦게 알려지며 논란이 됐습니다.고발장에는 전현무에게 링거를 처치한 인물에 대한 수사도 필요하다고 적힌 것으로 전해졌습니다.이에 전현무 측은 재차 적법한 의료 행위였다고 해명하며 9년 전 진료기록부 사본을 모두 공개했습니다.소속사 SM C&C는 "인후염·후두염·위식도역류 등의 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였다. 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다"며 "당시 전현무의 의료 처치는 의료진의 판단하에 의료기관에서 이뤄진 적법한 진료 행위의 연장선이었다"고 강조했습니다.또 일각에서 제기된 링거 관련 의료물 폐기 문제와 관련해서도 "사전에 의료진에게 안내받은 대로 1월 26일 병원 재방문 시 보관하고 있던 의료폐기물을 반납했다"고 설명했습니다.최근 방송인 박나래가 이른바 '주사이모'라 불리는 비의료인에게 불법 시술을 받은 사실이 알려지면서 주변 연예인들의 연관 여부에도 관심이 쏠리고 있습니다.그룹 샤이니 키, 유튜버 입짧은햇님 등은 '주사이모'로부터 진료를 받은 사실을 인정하고 활동을 중단했습니다.