뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

모텔 세면대서 숨진 신생아…'살인 혐의' 친모 구속 송치

유영규 기자
작성 2025.12.24 05:41 조회수
모텔 세면대서 숨진 신생아…'살인 혐의' 친모 구속 송치
▲ 경기북부경찰청

경기 의정부시의 한 모텔 세면대에서 숨진 채 발견된 신생아의 친모가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.

경기북부경찰청 여성청소년수사계는 어제(23일) 살인 혐의로 20대 여성 A 씨를 구속 송치했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 13일 오후 의정부시의 한 모텔 객실에서 자신이 출산한 여자 신생아를 숨지게 한 혐의를 받습니다.

당시 모텔 업주는 퇴실 시간이 지났음에도 투숙객이 나오지 않자 객실을 확인한 뒤 경찰에 신고했습니다.

현장에 출동한 경찰과 소방 당국은 물이 차 있는 세면대에서 신생아를 발견했으며, 심정지 상태였던 아이는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌습니다.

부검 결과 국립과학수사연구원은 육안 등 1차 조사로 사인은 알 수 없지만 익사의 가능성을 배제할 수 없다고 1차 구두 소견을 내놨습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 "모텔 방에서 혼자 출산했고, 아이를 씻기려 했다"며 살인 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.

경찰 관계자는 "A 씨에게 살인에 대한 미필적 고의가 있었다고 판단해 아동학대치사 혐의가 아닌 살인 혐의를 적용해 구속 송치했다"고 설명했습니다.

미필적 고의란 범죄 결과의 발생 가능성을 알고 있었음에도 그렇게 돼도 상관없다는 태도로 행동한 경우를 의미합니다.

(사진=경기북부경찰청, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지