모텔 세면대서 숨진 신생아…'살인 혐의' 친모 구속 송치

▲ 경기북부경찰청

경기 의정부시의 한 모텔 세면대에서 숨진 채 발견된 신생아의 친모가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.경기북부경찰청 여성청소년수사계는 어제(23일) 살인 혐의로 20대 여성 A 씨를 구속 송치했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 13일 오후 의정부시의 한 모텔 객실에서 자신이 출산한 여자 신생아를 숨지게 한 혐의를 받습니다.당시 모텔 업주는 퇴실 시간이 지났음에도 투숙객이 나오지 않자 객실을 확인한 뒤 경찰에 신고했습니다.현장에 출동한 경찰과 소방 당국은 물이 차 있는 세면대에서 신생아를 발견했으며, 심정지 상태였던 아이는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌습니다.부검 결과 국립과학수사연구원은 육안 등 1차 조사로 사인은 알 수 없지만 익사의 가능성을 배제할 수 없다고 1차 구두 소견을 내놨습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "모텔 방에서 혼자 출산했고, 아이를 씻기려 했다"며 살인 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 "A 씨에게 살인에 대한 미필적 고의가 있었다고 판단해 아동학대치사 혐의가 아닌 살인 혐의를 적용해 구속 송치했다"고 설명했습니다.미필적 고의란 범죄 결과의 발생 가능성을 알고 있었음에도 그렇게 돼도 상관없다는 태도로 행동한 경우를 의미합니다.(사진=경기북부경찰청, 연합뉴스)