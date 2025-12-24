인천 송도 민간사격장서 실탄에 맞은 20대 사망…관리부실 논란

▲ 권총 사격 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

인천의 한 민간 사격장에서 20대 남성이 자신이 들고 있던 권총에서 발사된 실탄에 맞아 숨졌습니다.소방 당국과 경찰 등에 따르면 그제(22일) 오후 5시 14분 인천시 연수구 송도동 모 민간 사격장에서 A(21) 씨가 실탄에 맞았습니다.이 사고로 A 씨가 머리 부위를 크게 다쳐 그 자리에서 숨진 것으로 파악됐습니다.조사 결과 A 씨는 사격장에 3만 원을 내고 실탄 10발을 쏘던 중 자신의 권총에서 발사된 총탄에 맞은 것으로 파악됐습니다.경찰은 우울증을 앓던 A 씨가 자신을 향해 실탄을 발사한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있습니다.A 씨는 애초 조현병을 앓았던 것으로 알려졌으나 경찰은 관련 질환은 없는 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.경찰이 확보한 현장 폐쇄회로(CC)TV에는 A 씨가 과녁을 향해 사격하다가 갑자기 총에 맞는 모습이 담겼습니다.A 씨 뒤쪽에는 사격장 안전 관리자가 있었으나 갑작스러운 돌발 행동을 제지하는 데 어려움을 겪은 것으로 파악됐습니다.이번 사고를 두고 일각에서는 경찰의 허가를 받아 운영되는 민간 사격장의 관리가 부실했다는 지적이 나옵니다.앞서 2018년 9월 서울 중구 명동 실탄사격장에서 30대 남성이 실탄에 목 부위를 맞아 숨졌으나 이후 사고 예방 조치는 미흡했다는 것입니다.'사격 및 사격장 안전관리에 관한 법률'에 따르면 사격장을 설치하려면 경찰서장이나 시도경찰청장의 허가를 받아야 합니다.또 허가 기관은 각종 사고를 방지하기 위해 1년에 한 번 이상 정기적으로 사격장을 점검해야 합니다.이번에 사고가 난 사격장은 지하철역과 인접한 유명 쇼핑몰 바로 옆 상가에 입점했으며, 인터넷에는 해당 사격장을 '이색 데이트 장소'로 소개하는 글이 다수 올라와 있습니다.관련 법은 14세 미만 미성년자와 음주자뿐만 아니라 심신 상실자, 위해 발생 우려자 등의 이용을 제한해야 한다고 명시하고 있으나, A 씨는 별다른 제한 없이 사격장을 이용한 것으로 파악됐습니다.경찰은 해당 사격장의 영업을 무기한 정지하도록 조치했으며, 운영 업체를 상대로 입건 전 조사(내사)를 하면서 운영상 과실이 있는지 추가로 조사할 방침입니다.경찰 관계자는 "사격장의 운영상 과실 여부는 아직 확인되지 않았다"며 "구체적인 경위를 조사할 계획"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)