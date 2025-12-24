1. 김범석 의장 고발…특검, 쿠팡 압수수색



쿠팡 김범석 의장이 과로사한 쿠팡 노동자 사건을 은폐하려 한 혐의로 경찰에 고발당했습니다. 별도 의혹을 수사하는 상설 특검팀은 쿠팡의 자회사와 비밀 사무실을 압수수색했습니다.



2. '내란재판부법' 통과…'정통망법'도 필리버스터



내란전담재판부 설치법이 여당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 다른 쟁점법안인 정보통신망법 개정안이 상정되면서 국민의힘은 재차 필리버스터에 돌입했습니다.



3. 회계 책임자 소환…오늘 한학자·윤영호 조사



통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 통일교 자금을 관리했던 전 총무처장을 10시간 가까이 조사했습니다. 오늘(24일)은 한학자 총재와 윤영호 전 본부장에 대한 추가 접견 조사를 진행합니다.



4. 미 경제 '깜짝 성장'…중 반도체 관세는 보류



미국 경제가 지난 3분기 예상을 뛰어넘은 깜짝 성장을 한 것으로 나타났습니다. 트럼프 대통령이 관세 덕분이라 자찬한 가운데 중국 반도체에 대한 추가 관세 부과는 18개월 보류하기로 했습니다.